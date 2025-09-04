কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: সিঙ্গল বেঞ্চের পরে ডিভিশন বেঞ্চেও খারিজ হয়ে গেল অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার আবেদন ৷ গত 2 সেপ্টেম্বর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে অযোগ্যরা শিক্ষকরা আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি ৷
|এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দেন, অযোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কথা ভাবছে রাজ্য সরকার ৷ তাঁদের জন্য নয়া পথ বের করার চেষ্টা চলছে । ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, যাঁরা অপমানিত হয়েছেন, তাঁরা সরাসরি শিক্ষক হতে পারবেন না ৷ তবে তাঁদের গ্রুপ সি-তে জায়গা দেওয়ার সম্ভাবনা খোলা রাখা যায় কি না, এ বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে ।"
এরপর সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রে'র ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকশো অযোগ্য প্রার্থী ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ মামলা শোনার পর নির্দেশে জানান, "এই মুহূর্তে ডিভিশন বেঞ্চ আর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না ৷"
যদিও এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, "কেন আপনারা এই টেন্টেড প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করলেন ? যদি জানেন যে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, তা সত্ত্বেও ?"
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়েছে ৷" এদিন সকালে গত 30 অগস্ট প্রকাশিত এসএসসি-র অযোগ্যদের তালিকা চ্যালেঞ্জ করে আবারও পরীক্ষায় বসতে চেয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ কিন্তু 24টি মামলা একযোগে খারিজ করে দেন একক বিচারপতির বেঞ্চ ৷
গত 2 সেপ্টেম্বরের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে 1 হাজার 806 জনের নাম রয়েছে ৷
পাশাপাশি 28 ও 29 অগস্ট পরীক্ষায় বসতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে দু’টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে শীর্ষ আদালতে ৷ এই মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যথাযথ বলে মনে করছে না ৷ তিনি বলেন, "আগেই 'দাগি' তালিকা নিয়ে রায় দিয়েছে আদালত ৷ সেই রায় বদলের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই", বলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷