কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: গত শনিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্যদের নাম প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ ওই অযোগ্যরা আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসতে পারবে না, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েও দিয়েছে এসএসসি ৷ কমিশনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অযোগ্যরা ৷ সেখানেও তাঁদের আবেদন খারিজ হয়ে গেল ৷
2016 সালে শেষবার শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগও হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই নিয়োগের পুরো প্যানেল মাসকয়েক আগে বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ নিয়োগে দুর্নীতির জন্য বাতিল হয় পুরো প্যানেল ৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে নতুন করে শুরু হয় পরীক্ষা নেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ অভিযোগ ওঠে, চিহ্নিত অযোগ্যরাও নতুন করে পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছে ৷
ইতিমধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দু’টি মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ গত বৃহস্পতিবার সেই মামলা দু’টির শুনানিতেই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে বলে ৷ সেই নির্দেশ মেনে গত শনিবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি ৷ একই সঙ্গে তারা জানায়, যে অযোগ্যরা ফের পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবেদন খারিজ করা হল ৷ এর পরই সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অযোগ্যরা ৷ তাঁরা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেন ৷
মঙ্গলবার সেই আবেদনের শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ৷ বিচারপতি ভট্টাচার্য অযোগ্যদের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই স্কুল সার্ভিস কমিশন 1806 জন অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করেছে । পাশাপাশি 28 ও 29 অগস্ট পরীক্ষায় বসতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে দু’টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে শীর্ষ আদালতে । এই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল । এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যথাযথ বলে মনে করছে না ।