কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: শিশু সন্তানের দেখাশোনার জন্য পুরুষ কর্মীদের 730 দিন অর্থাৎ দু'বছরের 'চাইল্ড কেয়ার লিভ' দিলে কাজ করবেন কারা ? সরকারি দফতরে কর্মচারীর অভাব হবে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করলেন রাজ্যের অর্থ সচিব ৷ আদালত এই সংক্রান্ত একটি আদালত অবমাননার মামলার নিষ্পত্তি করে এদিন জানিয়েছে, এখনই রাজ্যের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের 'চাইল্ড কেয়ার লিভ' নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয় ৷ তবে যাঁরা একক বাবা অর্থাৎ একাই শিশু সন্তানের দেখভাল করেন, তাঁদের বিষয়টি রাজ্য যেন সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করে ৷ এদিন নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নারী-পুরুষের চাইল্ড কেয়ার লিভ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে আদালত মোটেও সাধুবাদ জানাচ্ছে না ৷ তবে আদালতের মনে হচ্ছে রাজ্যের পক্ষে এই নীতি কার্যকর করা এখনই সম্ভব নয় ৷ কারণ রাজ্যের সব দফতরে যদি মহিলা ও পুরুষ কর্মচারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এখনও মহিলাদের সংখ্যা তুলনায় কম ৷ রাজ্যে কর্মচারী নিয়োগের সময় নারী-পুরুষ অনুপাতের ব্যাপারে সচেতন হলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষে এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে ৷
এই সংক্রান্ত একটি মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যের অর্থসচিব আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানান, বাস্তব পরিস্থিতি বা সমস্যার কথা বিবেচনা করে বলা যায়- রাজ্য বর্তমানে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রের রুল মেনে চলছে না; আদালতের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না ৷
যদিও বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের চাইল্ড কেয়ার লিভ-এর আবেদন আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করা উচিত ৷ রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সচিবকে এদিনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের পুরুষ কর্মচারীদের 730 দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভ পাওয়ার আবেদন খতিয়ে দেখতে হবে ৷ তিনি যদি সিঙ্গল ফাদার হন বা সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, শিশুটির মা বা অন্য কেউ নেই, সেক্ষেত্রে বিষয়টি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ৷
রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্য সরকারের রুল অনুযায়ী মহিলা কর্মচারীরা মোট 730 দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভ পেয়ে থাকেন ৷ কিন্তু পুরুষ কর্মচারীরা মাত্র 30 দিনের ছুটি পান ৷ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পুরুষ কর্মীদের উপর কাজের চাপ বেশি পড়ে ৷ তারপর যদি 730 দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভ নারী-পুরুষ সবাইকে দেওয়া হয় ৷ তাহলে রাজ্যের সরকারি দফতরগুলিতে কাজের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব পড়বে ৷"
তিনি জানান রাজ্য চাইল্ড কেয়ার লিভ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নীতি এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি ৷ পাশাপাশি চাইল্ড কেয়ার লিভ-এর অনুমতি দেওয়া একেবারেই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে ৷ অন্যদিকে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী শামীম আহমেদ জানান, নারী বা পুরুষকে চাইল্ড কেয়ার লিভ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈষম্য সংবিধানের 14 নম্বর ধারার বিরোধী ৷ এই ধারায় নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷