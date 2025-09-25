ETV Bharat / state

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ! রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশের পাশাপাশি ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্টও চেয়েছে আদালত ৷ 9 নভেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরনিগম এবং CESC-কে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷

Published : September 25, 2025 at 11:51 AM IST

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 9 জনের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ একইসঙ্গে এই ঘটনায় CESC ও কলকাতা পুরসভাকে কী পদক্ষেপ করেছে সে কথা জানিয়ে 9 নভেম্বর রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশও দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এর পাশাপাশি শহরের নিকাশি ব্যাবস্থার পরিস্থিতি কী সেটাও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

এর আগে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চেয়ে আবেদন করেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে ৷ তাছাড়া আরও কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আগামিকাল সেই মামলাগুলির শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷

সোমবার মধ্যরাত থেকে আচমকা বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা- সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৷ কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে যায় গোটা শহর ৷ এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে ৷ এই ঘটনায় প্রথম থেকেই CESC-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মৃত্যুর জন্য CESC-কেই দায়ী করেছেন ৷ পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এরপর হাইকোর্টের তরফেও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হল ৷

চলতি বছরে বর্ষার শুরু থেকেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যে ৷ বাংলার পাশাপাশি গোটা দেশেই এবার বৃষ্টির পরিমাণ বেশি ৷ বেশি বৃষ্টির কারণে পুজোর প্রস্তুতিও ব্যাহত হয়েছে ৷ তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে মঙ্গলবারই ৷ তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় 251.4 মিলিমিটার বৃষ্টি হয় ৷ তার জেরে মৃত্যুর পাশাপাশি কলকাতার জনজীবন ও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে অন্যরা জল নামানোর কাজ পরিদর্শন করেন ৷ আর এই জমা জলের কারণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এত মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ সেদিনই কয়েকজন আইনজীবী চিঠি লিখে বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে জানান ৷ পরে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাও দায়ের হয় একাধিক বেঞ্চে ৷ এবার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

