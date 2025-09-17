সাড়ে তিন আঙুলে ডাক্তারি পড়ায় ছাড়পত্র আদালতের, স্বপ্নপূরণ প্রশান্তের

সাড়ে তিন আঙুলে ডাক্তারি পড়ায় ছাড়পত্র আদালতের, স্বপ্নপূরণ প্রশান্তের
শৈশবে হাত সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি ৷ কিন্তু ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নটা ছিলই ৷ কিন্তু অসম্পূর্ণ হাত নিয়ে ছুরি-কাঁচি ধরা ? স্বপ্নে ছাড়পত্রের নির্দেশ আদালতের ৷
Published : September 17, 2025 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: সাড়ে তিন আঙুলে ডাক্তারি পড়তে ছাড়পত্র কলকাতা হাইকোর্টের ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশে, মালদা জেলার প্রশান্ত মণ্ডল অসম্পূর্ণ 'হাতে'-ই ডাক্তারি অর্থাৎ এমবিবিএস পড়ার প্রয়োজনীয় ভেরিফিকেশনে বসার অনুমতি পেলেন ৷ তাঁর শরীর বাকিদের মতো নয় ৷ সমস্যাটা হাতের ৷ আর দশজনের যেমন স্বাভাবিক হাত নিয়ে ডাক্তারি পড়তে আসে, তেমনটা নয় প্রশান্তর ক্ষেত্রে ৷ কিন্তু ডাক্তারি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তরুণ একের পর এক বাধা কাটিয়ে পরীক্ষায় সফল হয়েছে ৷ কিন্তু বাধ সেধেছে রিপোর্ট ৷
কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল রিপোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, অসম্পূর্ণ হাত নিয়ে ডাক্তারি পড়া সম্ভব নয় ৷ কিন্তু মুম্বইয়ের এইমস হাসপাতাল জানায় তা সম্ভব ৷ এরপরই তাঁকে সাড়ে তিন আঙুলে ডাক্তারি পড়তে ছাড়পত্র দিল হাইকোর্ট ৷
প্রশান্ত মণ্ডলের চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছেয় শারীরিক সমস্যা বাধা হয়ে ওঠেনি ৷ তবে পোলিও রোগে তাঁর দুই হাতের ক্ষমতা আর সবার মতো যথেষ্ট নয় ৷ সাড়ে তিন আঙুলে দিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ এমনকী সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট পরীক্ষাও । এদিকে এসএসকেএম হাসপাতাল প্রশান্তর শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন করে জানায়, ওই আঙুলে ছুরি, কাঁচি ধরা সম্ভব নয় ৷ ডাক্তারি পড়ার জন্য উপযুক্ত নয় মালদা বৈষ্ণবনগরের প্রশান্ত মণ্ডল ৷ ফলে ছোট থেকে দেখা স্বপ্ন হারিয়ে যেতে বসেছিল ৷
মনের জোরে নিট পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রশান্ত ৷ নিট-এ তাঁর সর্বভারতীয় ব়্যাঙ্ক ছিল 161404 এবং পার্সন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিজঅ্যাবিলিটি (Person with Benchmark Disability, PwBD) ব়্যাঙ্ক 3627 ৷ কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার ভেরিফিকেশনের দরজা খুলছিল না ৷ এই অবস্থায় প্রশান্ত বাধ্য হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করে ৷
এই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু দ্বিতীয়বার শারীরিক সক্ষমতা মূল্যায়নের নির্দেশ দেন ৷ মুম্বই এইমস-কে এই পরীক্ষা করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন তিনি ৷ বুধবার সেই রিপোর্ট দেয় মুম্বই এইমস ৷ রিপোর্টে এইমস কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রশান্তর অসম্পূর্ণ হাত এবং সাড়ে তিনটি মাত্র আঙুলে ডাক্তারি পড়ায় কোনও বাধা হবে না ৷
প্রশান্তর আইনজীবী সায়ন্তন হাজরা জানান, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বিশেষ সংরক্ষণের (PWBD) সুযোগ দিয়ে প্রশান্তকে ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এবার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হবে প্রশান্তর ৷
এই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু'র মন্তব্য, "এর আগেও একজনের ক্ষেত্রে এসএসকেএম হাসপাতাল ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র দেয়নি ৷ সেবার দিল্লির হাসপাতাল ছাড়পত্র দেয় ৷ আর এবার মুম্বই এইমস ছাড়পত্র দিলো প্রশান্তকে ৷ এসএসকেএম হাসপাতালের সঙ্গে এমন দ্বিমত হচ্ছে কেন ? এসএসকেএম কি সবার থেকে উপরে ?"
সম্প্রতি পুরুলিয়ার চন্দন মাঝির ডাক্তারি পড়ার আবেদনও ফিরিয়ে দেয় এসএসকেএম হাসপাতাল ৷ শৈশবে দুর্ঘটনার ফলে শরীরের নীচের অংশ অসাড় হয়ে যায় চন্দনের ৷ সারাজীবন তার সঙ্গী হুইল চেয়ার ৷ তাঁকে ডাক্তারি পড়ার উপযোগী বলে রিপোর্ট দিয়েছে দিল্লির হাসপাতাল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর মামলাতে ডাক্তারি পড়ায় ছাড়পত্র দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷