রোজভ্যালির টাকা ফেরানো, শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে সেবিকে অডিটের নির্দেশ হাইকোর্টের
প্রতারিত গ্রাহকদের টাকা ফেরানোর দায়িত্বে থাকা কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ । বিষয়টা নিয়ে সেবি-কে ফরেনসিক অডিট করানোর নির্দেশ হাইকোর্টের ।
Published : September 19, 2025 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: রোজভ্যালির টাকা ফেরানোর দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সেবি (SEBI)কে ফরেনসিক অডিট করানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ সেবিকে নির্দেশ দিয়েছে, রোজভ্যালির 10টি সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্ট দিতে হবে তাদের । রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রিতে বাজারদরের তুলনায় কত বেশি বা কম দাম ধরা হয়েছে, কত দামে সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে, সেই সব রিপোর্ট দিতে হবে আদালতকে ।
দ্বিতীয়ত, রোজভ্যালির যাবতীয় হিসেব নিকেশ বৈধ কী না তাই নিয়ে ফরেনসিক অডিট করাতে হবে ।
তৃতীয়ত, চকলেট গ্রুপ থেকে কী করে এডিসি (এসেট ডিসপোজাল কমিটি) টাকা নিল সেই ব্যাপারেও বিস্তারিত হিসেব ও বিষয়টা কতটা বৈধ - তাও রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে সেবিকে ।
যদিও এদিন মামলার শুনানিতে সেবিকে দিয়ে এই রিপোর্ট করানো নিয়ে আপত্তি জানায় এসেট ডিসপোজাল কমিটি । তাদের আইনজীবীর বক্তব্য, আদালত চাইলে যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে অডিট করাতে পারে । তবে সেবি অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয় ।
এর পালটা রোজভ্যালি চিটফান্ডে টাকা রেখে যারা প্রতারিত তাদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এডিসি-র ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ আছে কি ? কেন এডিসি এই অডিট নিয়ে আপত্তি করছে ?"
বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বক্তব্য, "মানুষের মনে ধারণা হচ্ছে সিবিআই, ইডি তাদের তদন্ত করছে । তার মধ্যে ফরেনসিক অডিট নেই । সেবির বিশেষ দফতর আছে অ্যাকাউন্টসের । তাই এই ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ।"
তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে অডিট করা জরুরি বলে আদালতের মনে হচ্ছে । একবছর ধরে ব্যাঙ্কে জমা থাকা প্রায় 500 কোটি টাকা আমানতকারীদের দেওয়ার ব্যাপারে এসেট ডিসপোজাল কমিটি কোনও উদ্যোগ নেয়নি । সেটাও আদালতের নজরে আছে । 26 সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি । সেবিকে ওইদিন রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
আগের শুনানিতে আদালতে দিলীপ শেঠ নিজেই সওয়াল করে টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের আর্জি জানিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, এখন যে প্রযুক্তিতে নথি যাচাই হচ্ছে তাতে আরও 15-20 বছর লেগে যাবে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দিতে । তাই AI প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হোক । সাহারার টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ব্যক্তি দায়িত্বে ছিলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি ।
আদালত জানায়, এই কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনেক রকম অনিয়মের কথা উঠে এসেছে । ফলে এখনই কোর্ট এই নিয়ে কোনও নির্দেশ দেবে না । এই নিয়ে অন্য সব পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে ।