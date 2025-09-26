পুজোর ছুটিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হস্টেল বন্ধ রাখতে নির্দেশ হাইকোর্টের
পুজো ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধে কড়া পদক্ষেপ করল আদালত ৷ সব হস্টেলে তালা লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছে ৷ এই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হস্টেল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৷ পুজোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় কোনও বহিরাগত যেন হস্টেলে ঢুকতে না পারেন তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করল আদালত ৷
শুধু তাই নয়, যাদবপুর থানার পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে খতিয়ে দেখবে যেন কোনও হস্টেলের তালা খোলা না-থাকে ৷ এই সময় কোনও বহিরাগত ক্যাম্পাসে ঢুকতে না-পারে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে ৷ পুজোর ছুটি মিটলে তারপর হস্টেলের তালা খুলতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ ৷
শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় সিসিটিভি বসানো-সহ একাধিক দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়েছে ৷ এদিন বেঞ্চ আরও নির্দেশ দিয়েছে, ছুটি মিটলে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়- দু'পক্ষের বিশ্বস্ত আধিকারিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা-সহ যাবতীয় সমস্যা নিয়ে বৈঠক করবেন ৷ সিসিটিভি বসানো-সহ অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে ওই বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷
তারপর আগামী শুনানিতে পুরো বিষয় নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত বহিরাগতদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ৷ বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সিসিটিভি-সহ ভিতরে পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থার দাবিতে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে ৷
এর আগে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সব অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল ৷
সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুকুরের জলে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের ৷ তাঁর মৃত্যুতে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ এর বছর দুয়েক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এক ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয় বাংলা ৷ ছাত্র-বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ৷ ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি ওঠে ৷ সেই নিয়েও টানাপোড়েন চলে ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, ক্যাম্পাসের মধ্যে কেন সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে ৷ এছাড়া ছাত্র ব়্যাগিংয়ের অভিযোগের কথাও শোনা যায় ৷ চলতি বছরের 1 মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল অধ্যাপক সংগঠনের বার্ষিক আলোচনা সভাকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল যাদবপুরে ৷