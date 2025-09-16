নম্বর বাড়িয়ে উচ্চ-প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ! রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নম্বর বাড়িয়ে উচ্চ-প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ! রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
ফের কাঠগড়ায় এসএসসি ৷ উচ্চ-প্রাথমিকে নম্বর বাড়িয়ে এক চাকরিপ্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অভিযোগে শিক্ষা দফতরের রিপোর্ট চাইল আদালত ৷
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: এবার উচ্চ-প্রাথমিকে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে ৷ কাট অফ মার্কসের থেকে কম নম্বর পাওয়ার পরও ইন্টারভিউতে ডাকা এবং প্রাপ্ত নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য শিক্ষা সচিবের রিপোর্ট তলব করেছেন ৷ যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে, তাঁকেও মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ 11 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
মামলাকারী এক চাকরিপ্রার্থীর অভিযোগ, তিনি 2016 সালের উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় সহকারী শিক্ষক পদে ওবিসি 'এ' ক্যাটেগরিতে আবেদন করেছিলেন ৷ 2019 সালের 4 অক্টোবর কমিশন মেধাতালিকা প্রকাশ করে ৷ চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশিত হয় 2024 সালের 26 সেপ্টেম্বর ৷
প্যানেলে দেখা যায়, ইতিহাস বিষয়ের চাকরিপ্রার্থী জাকির হোসেন ইন্টারভিউয়ের আগে পেয়েছেন মোট 74.68 নম্বর ৷ কাট অফ মার্কস ছিল 75.733 ৷ পাশাপাশি জাকির হোসেনের স্নাতক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী অ্যাকাডেমিক স্কোর পাওয়ার কথা 16 ৷ তাঁকে দেওয়া হয়েছে 18 ৷
মামলাকারী রবিউল ইসলাম মণ্ডলের বক্তব্য, কমিশন ভুল করে নাকি ইচ্ছাকৃত জাকিরের নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা জানাতে হবে ৷ আর যদি তাই করা হয়, তাহলে তাঁর নম্বরও বৃদ্ধি করা হোক ৷ তাহলে তিনিও চাকরি পেতে পারেন ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সচিবের কাছে জানতে চেয়েছেন, জাকির হোসেনের স্নাতকে 50 শতাংশের নীচে নম্বর পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁকে 18 নম্বর কেন দেওয়া হল ? পুজোর ছুটির পর আদালতের কাজ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে বিষয়টি জানাতে হবে ৷
পাশাপাশি, গণেশচন্দ্র মজুমদার নামে আরও এক প্রার্থী অন্য একটি অভিযোগ করেছেন, এক প্রার্থীকে অতিরিক্ত অ্যাকাডেমিক স্কোরে পাইয়ে দিয়ে ইন্টারভিউয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তিনি এখন চাকরিতে নিযুক্ত ৷ এই প্রার্থীর নম্বরের সত্যতা যাচাই করতেও বিচারপতি শিক্ষা দফতরের সচিবের রিপোর্ট তলব করেছেন ৷
গত 6 সেপ্টেম্বর বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আপার প্রাইমারির 1 হাজার 241 জনকে বিভিন্ন বিষয়ে শূন্যপদ অনুযায়ী নিয়োগ করতে নির্দেশ দেয় । শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবকে দুই বিচারপতি নির্দেশ দেন, মোট 5 হাজার 401টি শূন্যপদের মধ্যে থেকে 1 হাজার 241 জনের কাউন্সেলিং করে তাঁদের নিয়োগপত্র দিতে হবে । গত বছর 26 সেপ্টেম্বর 14 হাজার 52টি শূন্যপদে নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ এবার এই নিয়োগ ঘিরেও প্রশ্ন উঠল ৷