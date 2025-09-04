কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের কাজের বাধা কাটাতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার আদালত নির্দেশ দিল, আগামী 9 সেপ্টেম্বর মেট্রোরেল ভবনে বেলা 2.30 মিনিটে বৈঠক হবে ৷
এদিন বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, কলকাতা পুলিশ, আরভিএনএল, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং কেএমডিএ-কে সমস্যার সমাধান করতে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে হবে ৷ 18 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷ বৈঠকে সমস্যার সমাধান হল কি না, তা ওইদিন আদালতে জানাতে হবে ।
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের (পুর, নগর উন্নয়ন, পরিবহণ, ট্রাফিক ও পুলিশ) পাঁচজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আধিকারিক হাজির থাকবেন এই বৈঠকে ৷ পাশাপাশি আরভিএনএল, মেট্রো কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরাও থাকবেন ৷
মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে এখন বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা চালু আছে ৷ এর পরের স্টেশন গৌরকিশোর ঘোষ ৷ সেখানেই 366 মিটার এলাকায় মেট্রোর কিছু কাজ বাকি আছে ৷ এই কাজ শেষ করতে হলে 90 ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক প্রয়োজন ৷ প্রয়োজন 9 ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা ৷ এখানে রাজ্য সরকারের আপত্তি ৷ এই বিষয়ে গতকাল শুনানি হয় বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে ৷
গতকাল শুনানিতে রাজ্যের তরফে বলা হয়, ওই এলাকায় আগে আন্ডারপাস করতে হবে ৷ তারপর তারা এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দেবে ৷ আন্ডারপাস তৈরি না করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করলে যাত্রীরা সমস্যার মুখোমুখি হবেন ৷ আর তাই অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ পাল্টা আরভিএনএলের পক্ষে আইনজীবী শাক্য সেন জানান, তাঁরা একসঙ্গে সম্পূর্ণ কাজটা করতে চান না ৷ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শেষ করতে চান ৷ তাতে যানজটের সমস্যা হবে না ৷
আরভিএনএল প্রস্তাব দেয়, কোনও সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজ শুরু করে শনিবার সকাল পর্যন্ত কাজ চলবে ৷ এরপর ফের শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল এবং রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল 7টা পর্যন্ত কাজ হবে ৷ এভাবে দু'টি সপ্তাহ করতে পারলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না ৷
পাল্টা রাজ্য সরকারের আইনজীবী জানান, 2022 সাল থেকে আরভিএনএল বলে আসছে তারা তিনটি লুপ আন্ডারপাস বানাবে ৷ কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এই অবস্থায় মেট্রোকে কাজের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সুজয় পালের মৌখিক নির্দেশ, "এটা জনস্বার্থের বিষয় ৷ আপনারা সবাই চা-চক্রে বসুন। সমস্যার সমাধান করুন ৷ কবে আলোচনায় বসতে পারবেন সেটা আগামিকাল বেলা 2টোর সময় জানান ৷" সেই অনুযায়ী এদিন বৈঠকের তারিখ আদালতে জানানো হয় ৷