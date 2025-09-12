বিরল মাসকিউলার ডিসট্রফির পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হোক, রাজ্যকে মতামত জানাতে নির্দেশ আদালতের
মাসকিউলার ডিসট্রফিতে আক্রান্ত হলে পেশি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় ৷ এই রোগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় রোগী ৷ কীভাবে এই রোগকে আটকানো যায় ?
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের ভর্ৎসনার পর বিরল রোগের চিকিৎসায় পদক্ষেপ করল রাজ্য ৷ 'মাসকুলার ডিসট্রফি' নামের পেশির রোগের পরীক্ষায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে একটি স্লিপ স্টাডি ইকুইপমেন্ট এবং বাইপ্যাপ মেশিন বসাতে নির্দেশ দিয়েছিল বেঞ্চ ৷ গত শুনানিতে এই মেশিনগুলি না-বসানোর জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ক্ষোভের মুখে পড়ে রাজ্য ৷
এরপর শুক্রবার এই মামলায় রাজ্যের তরফে আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, এসএসকেএম হাসপাতালে মাসকিউলার ডিসট্রফিতে আক্রান্তদের ঘুম বিশ্লেষণকারী মেশিন কেনা হয়েছে ৷ এর জন্য খরচ হয়েছে 35 লক্ষ টাকা ৷ পাশাপাশি এদিন মাসকিউলার ডিসট্রফি প্রতিরোধে সন্তান ধারণের আগে মায়েদের শরীরে এই রোগের লক্ষণ আছে কি না, তা জানা আবশ্যক বলে জানায় মামলাকারীরা ৷ তার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত বলে জানান তাঁরা ৷ এই বিষয়ে রাজ্যের মতামত জানতে চেয়েছে আদালত ৷
মাসকিউলার ডিসট্রফি প্রতিরোধের ব্যবস্থা
এদিন শুনানিতে মামলাকারীদের তরফে জানানো হয়, মাসকুলার ডিসট্রফিতে আক্রান্ত শিশুরা এই রোগ সাধারণত তার মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে ৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগটি জেনেটিক ৷ ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েদেরই দোষারোপ করা হয় ৷
তবে গর্ভবতী হওয়ার আগে যদি ডিএমডি 'ডুচেন মাসকুলার ডিসট্রফি'র পরীক্ষা করা যায়, তাহলে এই রোগ আটকানো যেতে পারে ৷ সেই জন্যে এই রোগ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক ৷ পাশাপাশি এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত ৷ রাজ্যে এরকম বহু হাসপাতাল রয়েছে যেখানে এটা শুরু করা যেতে পারে ৷
এই মামলায় আদালত বান্ধব হিসেবে নিযুক্ত ডাক্তার সুচন্দ্রা মুখোপাধ্যায় জানান, এসএসকেএম হাসপাতালে এসএমএ অর্থাৎ 'স্পাইনাল মাসকিউলার অ্যাট্রফি'র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ৷ কিন্তু ডিএমডি অর্থাৎ ডুচেন ম্যাসকুলার ডিসট্রফি পরীক্ষার বন্দোবস্ত নেই ৷
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চের নির্দেশ
মামলাকারীদের বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, গর্ভবতী হওয়ার আগে এই মাসকিউলার ডিসট্রফি শনাক্তকরণের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে রাজ্যের মতামত কী ? আগামী সোমবার রাজ্যকে তার মতামত রিপোর্ট দিয়ে আদালতে জানাতে হবে ৷
এর আগের শুনানি ছিল 28 অগস্ট ৷ সেদিন প্রধান বিচারপতি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "রাজ্য যদি বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আদালত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে ৷ বিরল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যাপারে রাজ্যকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা পালন না করায় চরম ক্ষোভপ্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
মাসকিউলার ডিসট্রফি কী ?
এই রোগ জিনগত ৷ সাধারণত জন্মের সময় শিশু শরীরে এই রোগ সঞ্চারিত হয় ৷ মাসকিউলার ডিসট্রফি (এমডি)-তে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এই রোগ যে কোনও বয়সে প্রকাশ হতে পারে ৷ এমডি'র 30টিরও বেশি ধরন আছে ৷ ধরন যাই হোক না কেন, মাসকিউলার ডিসট্রফিতে আক্রান্ত হলে পেশিগুলি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ রোগীর কাছে প্রতিদিনের সহজ কাজগুলিও কঠিন হয়ে যায় ৷ একটা সময় হাঁটাচলার ক্ষমতা থাকে না ৷
কয়েক ধরনের এমডি হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল সিস্টেম বা পাকতন্ত্র, এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃস্রাব গ্রন্থি, শিরদাঁড়া, চোখ, মাথা এবং অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ৷ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায় রোগী ৷ এই রোগ সংক্রামক নয় ৷ কোনও চোট-আঘাত বা শারীরিক কসরতের ফলে এই রোগ হয় না ৷
মাসকিউলার ডিসট্রফির চিকিৎসা
এই রোগ যতটা বিরল চিকিৎসাও ততটাই অধরা ৷ এমডি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, তার বয়স যাই হোক না কেন, তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বা সুস্থ করে তোলার মতো কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়নি ৷ তবে নানারকম ওষুধ ও বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে এই রোগীর পেশির ক্ষয় ও দুর্বলতাকে কিছুটা প্রতিরোধ করা যায় ৷ রোগী যাতে শারীরিক সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারেন, সেই চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা ৷ তাই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগে মায়ের এই রোগের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা উচিত ৷ থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে যেমন বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি, তেমন এই রোগের ক্ষেত্রেও ৷ মায়ের জিনে এই রোগের লক্ষণ বা উপস্থিতি জানা গেলে, আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে ৷