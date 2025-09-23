ETV Bharat / state

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' হলে দেখানোর উপর কি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে রাজ্য, জানতে চাইল হাইকোর্ট

রাজ্যের সিনেমা হলগুলির মালিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ মামলাকারীর ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি ৷

The Bengal Files
কলকাতা হাইকোর্ট ৷ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমাটি রাজ্যের সিনেমা হলগুলিতে দেখানোর উপর প্রশাসন কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে কি না, জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ আগামী শুক্রবার রাজ্যকে এই বিষয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷

মামলাকারী সায়ন কংসবণিক অভিযোগ করেছেন, "সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়ার পর গত 5 সেপ্টেম্বর বিবেক অগ্নিহোত্রীর এই সিনেমা গোটা দেশে রিলিজ করলেও, অজানা কারণে রাজ্যের হলগুলিতে এই সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ সিনেমার নির্মাতা ও পরিচালকের পক্ষ থেকে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হলে, তারা জানায় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বিধিনিষেধ নেই ৷ কিন্তু অসমর্থিত সূত্র থেকে হলগুলিকে হুমকি দেওয়ার জন্যই প্রদর্শনী বন্ধ রাখা হয়েছে ৷" এই অভিযোগ জানিয়েই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমাটি দেখানোর ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারী ৷

এদিন শুনানিতে বিচারপতি সুজয় পাল রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, "এটা কি সত্যি, এই সিনেমা রাজ্যের কোনও সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে না ?"

অন্যদিকে, মামলাকারী সায়ন কংসবণিকের আইনজীবী এদিন আদালতে বলেন, "মিডিয়া রিপোর্ট রয়েছে গোটা রাজ্যে সিনেমা সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করা হয়েছে ৷" এই সময় বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "কিন্তু, মিডিয়া রিপোর্টে তো দেখলাম বেশ কিছু সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে ৷ লোকজন টিকিট কেটে দেখছে ৷ হলের সামনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"

এরপরেই বিচারপতি পাল রাজ্যের আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, এই নিয়ে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে কি না, তা জেনে নিয়ে আগামী শুক্রবার আদালতকে জানাতে ৷ আগামী শুক্রবারই ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷

উল্লেখ্য, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমা চরিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায় ওরফে 'গোপাল পাঁঠা'র চরিত্রটি বিকৃত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ৷ সেই অভিযোগ, আরটিআই করেছিলেন সম্পর্কে ‘গোপাল পাঁঠা’র ভাইপো শান্তনু মুখোপাধ্যায় ৷ কিন্তু, উত্তর না-পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ যদিও, কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলা খারিজ করে দেয় ৷ উল্লেখ্য, স্বাধীনতার আগে 1946 সালে কলকাতা শহরে হওয়া 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এই সিনেমার অন্যতম একটি বিষয় ৷ যা রুপোলি পর্দায় তুলে ধরেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURTBAN ON THE BENGAL FILES SCREENINGদ্য বেঙ্গল ফাইলসকলকাতা হাইকোর্টTHE BENGAL FILES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.