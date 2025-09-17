'এমনভাবে কাজ করুন, ফের আদালতে ডাকতে না হয়', মুখ্যসচিবকে কড়া বার্তা বিচারপতির

'এমনভাবে কাজ করুন, ফের আদালতে ডাকতে না হয়', মুখ্যসচিবকে কড়া বার্তা বিচারপতির
হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির খরচখরচা দেওয়া নিয়ে আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন মুখ্যসচিব ৷ এদিনও তাঁকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলল দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
Published : September 17, 2025 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: হাইকোর্ট থেকে শুরু করে জেলার নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আদালতের নিয়মিত কাজকর্ম চালাতে অর্থের জোগান দিচ্ছে না রাজ্য ৷ গত 11 সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজির হন মুখ্যসচিব ৷ তিনি আদালতের খরচের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন ৷ এদিনের শুনানিতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে উদ্দেশ করে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের মন্তব্য, "এমনভাবে কাজ করুন, যাতে ফের আপনাকে আদালতে ডাকতে না হয় ৷"
দিনের পর দিন কলকাতা হাইকোর্ট প্রশাসনের তরফে রাজ্যের কাছে বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে এসেছে এবং এই সংক্রান্ত অন্তত 53টি ফাইল আটকে রয়েছে ৷ গত শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এই নিয়ে মুখ্যসচিবকে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছিলেন ৷
মুখ্যসচিব রিপোর্টে জানিয়েছেন, হাইকোর্টের লাগাতার চাপের পরে নিম্ন আদালতগুলি ও হাইকোর্টের 14টি প্রকল্পের বকেয়া 50 কোটি টাকা ছাড়পত্রের জন্য অর্থ দফতরের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে ৷ তাতে অবশ্য সন্তষ্ট নন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ৷ এদিন তিনি মুখ্যসচিবের উদ্দেশে একের পর প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেন ৷
বিচারপতি বলেন, "53টি ফাইল পড়ে রয়েছে ৷ আপনি কীভাবে সামলাবেন ? জেলা বিচারকদের প্রতিদিন টাকার অভাবে প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা হচ্ছে ৷ যেখানে 5 লক্ষ টাকা প্রয়োজন, সেখানে 2.5 লক্ষ দেওয়া হচ্ছে ৷ জেলা জজদের অফিসের কাগজপত্র কেনার পয়সা দেওয়া হচ্ছে না ৷ গত ফেব্রুয়ারি মাসে পুরো আদালতের কাজকর্ম 'পেপার লেস কোর্ট' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছেন ? হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলিতে কর্মচারী নেই ৷ সে বিষয়ে কী করছেন ? 53টি ফাইল আটকে রয়েছে ? কর্মচারীদের পেনশন, পে-কমিশন নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ?"
হাইকোর্ট প্রশাসনের আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদালতে ইন্টারনেট সংযোগ দেয় ওয়েবেল ৷ তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে ৷
এরপর বিচারপতির নির্দেশ, "অবিলম্বে টাকা দিন, নাহলে তো সংযোগ কেটে দেবে ৷" বিচারপতি আরও বলেন, "হাইকোর্টের রায় বাংলা করার জন্য ট্রান্সলেটর নিয়োগের কী হল ? গত বছর যতজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয় ৷"
বিচারপতি বসাকের বেঞ্চ মুখ্যসচিবকে আরও বলেন, "প্রত্যেক জেলা বিচারকের জন্য একটা রানিং ফান্ড অবশ্যই রাখতে হবে ৷ যে সমস্ত টাকা বকেয়া রয়েছে, সেগুলি মিটিয়ে দিন ৷ পাশাপাশি অবিলম্বে প্রতিদিনের কাজ চালানোর টাকা দিতে হবে ৷ প্রত্যেক জেলার নিম্ন আদালতের বিচারকরা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে কোনও টাকা না-থাকার জন্য আদালত চালাতে অসুবিধা হচ্ছে ৷ অফিসের খরচ আর কম্পিউটার কেনাকাটা, প্রয়োজনীয় সারাইয়ের খরচ আগে দিতে হবে ৷"
হাইকোর্টের দেওয়া সমস্ত প্রস্তাবে সাতদিনের মধ্যে পদক্ষেপ করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যসচিব । সেই জন্য 24 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে । ওইদিন আর মুখ্যসচিবকে হাজির হতে হবে না ৷ আশা করা যায়, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে, জানান বিচারপতি দেবাংশু বসাক ৷