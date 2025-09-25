ঘুষ চাওয়ায় অভিযুক্ত মহিলা পুলিশ আধিকারিকের ছুটি মঞ্জুর, রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ হাইকোর্ট

ঘুষ চাওয়ায় অভিযুক্ত মহিলা পুলিশ আধিকারিকের ছুটি মঞ্জুর, রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ হাইকোর্ট
অভিযুক্ত মহিলা পুলিশ আধিকারিককে ছুটি দিয়েছে প্রশাসন ৷ আদালত রাজ্যের এই পদক্ষেপে ক্ষোভপ্রকাশ করে পাল্টা প্রশ্ন করে, অভিযুক্তকে কেন জেরা করা হয়নি ৷
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ঘুষ চাওয়া মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তারকেশ্বর থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে মামলার শুনানিতে এদিন রাজ্যের আইনজীবী অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে ছুটি চেয়েছেন ৷ তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ৷
এই অবস্থায় আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে সময়ও দেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যের এই কথা শুনে একই সঙ্গে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ক্ষুব্ধ বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "এটা ঘুষ চাওয়ার ঘটনা ৷ সেখানে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে শোকজ ! তারপরেও কোর্ট চুপ থাকবে ? হাইকোর্ট বলার পরে আর্থিক দুর্নীতির ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ কিন্তু এখন তিনি অসুস্থ বলে ছুটি চেয়েছেন ৷ আর আপনারা তদন্ত না এগিয়ে বসে আছেন ! কেন তাঁকে এখনও জেরা করা হয়নি ? অথচ তিনি ঘুষ চাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ৷ হাইকোর্ট চেপে ধরার পর FIR করে অভিযোগকারীকে নোটিশ দিয়ে তাঁর থেকে নথি নিলেন ৷ ধরে নিচ্ছি, এরপর অডিয়ো রেকর্ড ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য পাঠাবেন ৷ অথচ অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের জন্য অসুস্থতার জন্য ছেড়ে দিলেন ? এখনও বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে ভাবে ব্যাপারটা নিয়ে এগোচ্ছেন, তাতে এখনও আপনারা সিরিয়াস নন ৷ প্রথম থেকেই আপনারা ব্যাপারটা হালকা ভাবে নিয়েছেন, আর একের পর এক কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে ৷"
তিনি প্রশ্ন করেন, "একজন ঘুষ চাওয়া পুলিশকে শাস্তি দিতে গোটা পুলিশ প্রশাসনের কীসের এত বাধা ? কর্তৃপক্ষ যদি এই ভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করে তাহলে কী হবে ! কোর্টের কড়া মনোভাবের পর যাও শুরু করলেন, সেখানেও অদ্ভুত গা ছাড়া ভাব ৷"
মামলাকারী বিল্টু হাজরার আইনজীবী এদিন বলেন, "পুলিশ কর্মী চম্পা কুণ্ডু ফোন করে বিল্টুকে তলব ও থানায় হাজিরার নোটিশ ধরিয়ে টাকা চান ৷ তখন টাকা না-দেওয়ায় দু'দিন পর ফোন করে ফের টাকা চাওয়া হয় ৷ রাজ্যের দুর্নীতিদমন শাখা-র পৃথক বিশেষজ্ঞ এজেন্সি আছে ৷ সেখানে এই তদন্ত হস্তান্তর করা হোক ৷"
বিচারপতি বলেন, "আপাতত তদন্ত এগোক ৷ রাজ্যের ভূমিকা কিন্তু নাগরিকের ভরসা জোগানোর অনুকূল নয় ৷ যেখানে ঘুষ চাওয়ার বিষয়টা প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত, সেখানে রাজ্যের এমন অবস্থান হতাশাজনক ৷" 29 সেপ্টেম্বর ওই অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ পাশাপাশি আগামী 27 অক্টোবর তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে ৷