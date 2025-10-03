দুর্গাপুজোর কার্নিভালের দিন শুভেন্দুদের মিছিল-সমাবেশে অনুমতি হাইকোর্টের
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 12 জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের দিন 'খোলা হাওয়া' সংগঠনের মিছিল ৷ থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 3, 2025 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের দিন মিছিল ও ডোরিনা ক্রসিংয়ে সমাবেশের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শহরে বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 12 জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে এই কর্মসূচি নিয়েছে 'খোলা হাওয়া' নামে একটি সংগঠন ৷ মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।
এই কর্মসূচি পালনের আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী বলেন, "5 অক্টোবর দুর্গাপুজা কার্নিভাল রয়েছে ঠিকই । কিন্তু 12 জনের মৃত্যুও অত্যন্ত দুঃখজনক । সেই জন্য মিছিলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ।" বিচারপতি নির্দেশে আরও জানিয়েছেন, যেহেতু 5 অক্টোবর দুর্গাপুজোর কার্নিভাল রয়েছে, সেই জন্য মিছিল হবে বেলা দুটো থেকে পাঁচটা । আর মিছিলের রুট কী হবে, সেটা পুলিশ ঠিক করে দেবে ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল । সেই দাবি মানেনি আদালত ৷ পাশাপাশি পাঁচ হাজার নয়, তিন হাজার সমর্থক নিয়ে এই মিছিল করা যাবে বলে নির্দেশে জানিয়েছে হাইকোর্ট ।
উল্লেখ্য, 'খোলা হাওয়া' সংগঠনের পক্ষ থেকে গত 27 সেপ্টেম্বর পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হলেও 5 অক্টোবর পুজোর কার্নিভাল রয়েছে বলে পুলিশ এই কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়নি । তারপরই আজ বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সংগঠনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ।
শুনানিতে এদিন মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 27 সেপ্টেম্বর একটি সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছিল একটা মিছিলের দাবিতে । 23 সেপ্টেম্বর কলকাতায় ব্যাপক বৃষ্টির পরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 12 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় । তারই প্রতিবাদে এই মিছিলের আবেদন করা হয় । সংগঠনে ডাক্তার, অধ্যাপক, শিল্পীরা রয়েছেন । বলা হয়, 5 অক্টোবর পাঁচ হাজারের মতো সদস্য হাজির থাকবেন কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং । সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে মিছিল আসবে । ডোরিনা ক্রোসিং-এ একটা স্টেজ হবে । সেখানে 500 জনের বসার জায়গা করা হবে ।
কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, সেদিন কার্নিভাল রয়েছে । যা গত 16 সাল থেকে হয়ে আসছে রেড রোডে । এর জেরে যানজটে সৃষ্টি হতে পারে । গত বছর একইরকমভাবে আরজি করে নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে জমায়েতের আবেদন করেছিল ডাক্তারদের সংগঠন ৷ তার নাম দেওয়া হয় দ্রোহের কার্নিভাল । সেই জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ডাক্তারদের সংগঠন । সেখানেও রেড রোডের কার্নিভালে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, এই দাবি করে পুলিশ অনুমতি দেয়নি । শেষে সংগঠন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, মৌলালির রামলীলা পার্কে সংগঠন তাদের দ্রোহের কার্নিভাল করতে পারে ।
বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী এদিন বলেন, কলকাতার বিভিন্ন বড় বড় পুজোর মূর্তি এদিন রেড রোডে আসে । তাহলে তাদের তো সমস্যা হবে ! কারণ কলেজ স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্কের পুজো রয়েছে । বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে দেখুন । জবাবে বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল থাকলেও সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউটাই সঠিক রাস্তা । কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত দক্ষ ফোর্স । তাদের পক্ষে সামলানো কোনও ব্যাপারই নয় ।
রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা একটা রাজনৈতিক সংগঠন । খোলা হাওয়া । থাকবে কারা ? স্বপন দাশগুপ্ত, শুভেন্দু অধিকারী, শঙ্কুদেব পণ্ডা । এই হুলিগানরা যেখানে থাকবে সেখানেই ঝামেলা হবে । নবান্ন অভিযানেও এরাই ঝামেলা পাকিয়েছিল ।
কেন 5 অক্টোবর ? 6 অক্টোবর হতে পারে । 4 অক্টোবর হতে পারে । কেন 5 অক্টোবর? না, ওইদিন কার্নিভাল হবে সেই জন্য । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ।মোট 117টি মূর্তি অংশগ্রহণ করবে কার্নিভালে । 57টি উত্তর কলকাতা থেকে আসবে । সরকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য এটা করা হচ্ছে । বিদেশিরা আসবেন রাজ্য সরকারের এই কার্নিভালে । আরজি করের ঘটনায় যে দ্রোহের কার্নিভাল করা হয়েছিল সেটা রাজনৈতিক ছিল না । সেটার ব্যাপার আলাদা । কিন্তু খোলা হাওয়া যে মিছিলের অনুমতি চেয়েছে এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।"
একথা শোনার পর বিচারপতি বলেন, "কিন্তু মৃত্যুর ঘটনাও তো কিছুদিন আগেই ঘটেছে !" জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তারা 5 অক্টোবর বাদ দিয়ে যে কোনও দিন করতে পারে ।" তখন বিচারপতির প্রশ্ন, "ডোরিনা ক্রসিং থেকে রেড রোডের কত দুরত্ব ?" কল্যাণ বলেন, "50 মিটার । আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয় । কোনও সমস্যা তৈরি হলে কাদের দায়িত্ব ? বাতিল করা উচিত আবেদন ।"
এদিনের শুনানিতে বিল্বদলের সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় । কল্যাণ বিল্বদলের উদ্দেশে বলেন, "আমি শুভেন্দুর দালালি করতে আসিনি ৷" জবাবে বিল্বদল বলেন, "আইনের জায়গা থেকে মামলা করুন । ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন না ।" এরপর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয় । বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, বিদেশিরা আসবে বলে 12-13 জনের মৃত্যুর প্রতিবাদ করার অধিকার অস্বীকার করা যায় না ।