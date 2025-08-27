কলকাতা, 27 অগস্ট: 9 অগস্ট নবান্ন অভিযানের দিন পার্ক স্ট্রিটে পুলিশের বিরুদ্ধে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যে ঘটনায় এবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্যাতিতার মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ বিচারপতি এ দিন দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালকে এ নিয়ে নোটিশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, 9 অগস্ট কিড স্ট্রিট ও জওহরলাল নেহেরু রোডের জংশনে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির সময় আক্রান্ত হয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে, কোনও এফআইআর না-করা অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ সেই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয় ৷
যার প্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি নির্যাতিতার মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে জমা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷ বিকেলে রাজ্যের তরফে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মায়ের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় আদালতে ৷ কিন্তু, সেই রিপোর্ট দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
রাজ্যের তরফে আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত আদালতে রিপোর্ট দিয়ে বলেন, "নিউমার্কেট থানা অভিযোগের তদন্তে গুরুতর কিছু খুঁজে পায়নি ৷" পাশাপাশি, নির্যাতিতার মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টের মাত্র একটি কপি জমা দেন আইনজীবী ৷ যা দেখে অসন্তুষ্ট হন বিচারপতি ৷ এরপরেই আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের যে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয়, তাদের নোটিশ দিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ আগামী সোমবার অর্থাৎ, 1 সেপ্টেম্বর বিকেল চারটের সময় এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৷
অন্যদিকে, আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবার গণধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে একটি মামলা করেছিল ৷ যেখানে তাঁদের আইনজীবী আরজি কর হাসপাতালের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চেয়ে আবেদন করেন ৷ সে মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি শুনতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এ দিন পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজির উদ্দেশে বলেন, "পরিবার গণধর্ষণের যে অভিযোগ করছে, সেই বিষয়ে সিবিআইয়ের নথি থেকে আদালত তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না ৷ ফলে এ বিষয়ে একটি মামলা যেহেতু ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন আছে, সেহেতু সেখানেই পরিবার আবেদন করুক ৷" কারণ হিসেবে তিনি বিচারপতি জানান, সিঙ্গল বেঞ্চ এক রকম নির্দেশ দেবে ৷ সেখানে ডিভিশন বেঞ্চ আর এক রকম নির্দেশ দিলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ৷