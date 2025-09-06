ডিজিটাল যুগে সকলের আইনের জ্ঞান থাকা জরুরি: প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম

আসানসোলে নবনির্মিত মডেল আদালত ভবনের উদ্বোধন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷ বর্তমান যুগে প্রতিনিয়ত আইন সম্পর্কে জ্ঞান জরুরি বলে জানালেন তিনি ৷
Published : September 6, 2025 at 4:48 PM IST
দুর্গাপুর, 6 সেপ্টেম্বর: ডিজিটাল যুগে আইন এখন আর বিকল্প নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ এমনটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ৷ আসানসোলে নবনির্মিত মডেল আদালত ভবনের উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে একথা বলেন তিনি ৷ যেখানে বর্তমান যুগে প্রতিনিয়ত আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷
প্রধান বিচারপতি বলেন, "একসময় মানুষের সাধারণ জীবনযাপনে আইনজ্ঞান না-থাকলেও চলত ৷ কিন্তু আজকের দিনে, যেখানে আমাদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ প্রযুক্তিনির্ভর, সেখানে আইনজ্ঞান ছাড়া এগনো প্রায় অসম্ভব ৷"
তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "ডিজিটাল ব্যাংকিং, অনলাইন কেনাকাটা, সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট শেয়ারিং, এমনকি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করতেও এখন 'টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস' নামে আইনি চুক্তি স্বীকার করতে হয় ৷ এসব ছোট-ছোট ক্লিকে আমরা অনেক বড় আইনি দায়িত্ব নিচ্ছি ৷ যা অনেকেই বুঝে উঠতে পারি না ৷ তাই ডিজিটাল দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে, আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা আজ অপরিহার্য ৷"
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কথায়, "আগে জমি-জমা বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সরল ছিল ৷ কিন্তু, এখন বহুতল আবাসন, হাউজিং সোসাইটি বা জটিল মালিকানার বিষয়গুলিতে ডিজিটাল নথিপত্র ও আইনি দলিলের সঠিক বিশ্লেষণ ছাড়া পথ চলা সম্ভব নয় ৷ আর তাই, জীবনে অন্তত একবার হলেও আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া এখন সময়ের দাবি ৷"
সব শেষে তরুণ ও শিক্ষানবিশদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "তোমরা যারা আইন অধ্যয়ন হিসেবে বেছে নিয়েছো, তোমরাই এই ডিজিটাল যুগের সত্যিকারের সমাজসেবক ৷ আইন শুধু আদালতের বিষয় নয় ৷ এটা এখন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ৷"
উল্লেখ্য, দুর্গাপুরে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে মডেল আদালত ভবন তৈরি হয়েছে ৷ তার উদ্বোধনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার জোনাল জজ অজয় মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলা জজ দেবপ্রসাদ নাগ-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷
আর কয়েকদিন পর অবসর নেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ৷ অবসর নিয়ে তিনি বলেন, "একজন বিচারপতি হিসেবে অবসর নেন ৷ কিন্তু, আইনজীবীর অবসর হয় না ৷ তাই নতুন আদালত ভবনকে আইনজীবীরা নিজের বাড়ির মতো যত্ন নিয়ে রক্ষা করবেন ৷"