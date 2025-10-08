ETV Bharat / state

বাস পরিষেবা শুরুর 195 বছর, সেকাল-একাল নিয়ে বিশেষ ‘চলমান’ প্রদর্শনী শহরে

চলমান বাসে এই প্রদর্শনীয় আয়োজন করে কলকাতা বাস ও পিডিয়া ৷ সঙ্গে ছিল বাস যাত্রাও ৷

195 years of Kolkata bus service
বাস যাত্রার আয়োজন করা হয় শহরে (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 8 অক্টোবর: কলকাতায় বাস যাত্রা শুরুর 195 বছর ৷ সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার বাসের সেকাল-একাল তুলে ধরে বিশেষ এক চলমান প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলকাতা বাস ও পিডিয়া । পাশাপাশি বাসের জন্মদিনেই বাস যাত্রারও ব্যবস্থা করেছিল তারা ৷ তাদের এই বাস যাত্রার এবার তৃতীয় বছর ৷ রাজ্য পরিবহণ নিগম অনুমোদিত ট্রাস্ট হল এই কলকাতা বাস ও পিডিয়া । তাদের এবারের বাস যাত্রার থিম ছিল, 'কলকাতার বাসের 195 বছর' ।

ব্রিটিশ আমলে 1830 সালে কলকাতার রাস্তা দিয়ে প্রথমবার বাস চলেছিল । তখন ঘোড়ায় টেনে ছিল কাঠের বাসকে । ব্যারাকপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলেছিল প্রথম বাস । এরপর 1905 সালে এল পর্দা লাগানো মিনি বাস । অর্থাৎ এই প্রথমবার কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করল মিনিবাস । এখানে বলে রাখা ভালো, সেই সময়ে শহরে চালু হয়ে গিয়েছিল ট্রাম । 1873 সালে শহরে আসে ট্রাম ।

বাসের সেকাল-একাল নিয়ে বিশেষ চলমান প্রদর্শনী শহরে (ইটিভি ভারত)

এরপর 1918 সালে আরও দু’টি রুটে খিদিরপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ এবং শিয়ালদা থেকে বেলেঘাটার মধ্যে বাস পরিষেবা চালু হয় । তারপর 1922 সালে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি বা CTC-র পরিষেবা চালু হয় । 1926 সালে ওয়ালফোর্ড অ্যান্ড কোম্পানি কলকাতায় প্রথমবার ডবল ডেকার বাস বা দ্বিতল বাস পরিষেবা চালু করে । 1928 সালে বাংলায় প্রথম বেসরকারি বাস সংগঠন তৈরি হয় । তৈরি হয় বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট ।

195 years of Kolkata bus service
পুরনো সিটিসির বাস (নিজস্ব ছবি)

আর তারপর অনেক ইতিহাস ৷ অনেক ওঠা পড়াকে সম্বল করে দীর্ঘ পথ চলা বাসের । বর্তমানে শহরের রাস্তায় বাস চলে গ্যাসে । সেই তখন থেকে এখন । মাঝে কেবল কেটে গিয়েছে 195টা বছর । বদলেছে সময় । বদলেছে শহর । বদলেছে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা । সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলেছে বাসও । তবে এখনও একফোঁটাও কমেনি বাসের চাহিদা । কারণ মেট্রো, অ্যাপ ক্যাব বা ট্যাক্সি চললেও এখনও আম জনতার অন্যতম প্রধান ভরসার সওয়ারি হল বাস ।

195 years of Kolkata bus service
বাস পরিষেবা শুরুর 195 বছরে বিশেষ বাস যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

সেই এতদিনের যাত্রাকে উদযাপন করতে চলমান বাসের মধ্যে বিশেষ প্রদর্শনী ও বাস যাত্রার আয়োজন করা হয় ৷ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল চারটি বাস । যেই চারটি বাস যাত্রার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি হল- L238 (কলকাতার একমাত্র লিমিটেড স্টপেজ বাস রুট‌), রুট 63 বাস, ভলভো 9600, সিএনজি ।

195 years of Kolkata bus service
বাসের টিকিট (নিজস্ব ছবি)

হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হয়ে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এসে শেষ হয় বাস যাত্রা । এছাড়াও ওই বাস যাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এই L সিরিজের বাসটি এবং তার মধ্যে বাসের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম 9600 ভলভো সিরিজের বাসের ছবি সহকারে প্রদর্শনী । বাসের এই বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই বিশেষ প্রদর্শনীটি ।

195 years of Kolkata bus service
বাসের ভিতরে চলমান প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)

আইআইটি গুয়াহাটির গবেষক এবং কলকাতা বাস ও পিডিয়ার সাধারণ সম্পাদক অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নানা কারণে সরকারি ও বেসরকারি বাস আসতে আসতে কমতে শুরু করেছে । তাই বাসের গোড়াপত্তনের ইতিহাস জানার এবং যাত্রীদের বাসের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই আজ থেকে তিন বছর আগে শুরু করা হয়েছিল বাস যাত্রা । তবে আশার বিষয় হল যে বাস যাত্রার চাহিদা এখনও রয়েছে ৷ তাই আবারও বেশ কয়েকটি বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে বাস চালু হয়েছে । একাধিক নতুন রুট তৈরি হয়েছে ।"

195 years of Kolkata bus service
সেকালের শহরের ছবি (নিজস্ব ছবি)
195 years of Kolkata bus service
বেলুন দিয়ে সাজিয়ে বাস পরিষেবা শুরু 195 বছর উদযাপন (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমরা চাই বাস শিল্প বেঁচে থাকুক । কারণ, গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের যাত্রীরা এখনও বাসের উপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করে । শহরে পরিবহণের একাধিক বিকল্প থাকলেও গ্রামীণ মানুষজন কিন্তু এখনও যাতায়াতের জন্য বাসের উপরেই নির্ভর করে থাকেন । অনেক কম খরচে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে যেতে বাসের প্রয়োজন রয়েছে । এছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । তাই আমাদের সবার জন্য বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ।"

195 years of Kolkata bus service
সেকালের শহরের ছবি (নিজস্ব ছবি)

