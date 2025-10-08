বাস পরিষেবা শুরুর 195 বছর, সেকাল-একাল নিয়ে বিশেষ ‘চলমান’ প্রদর্শনী শহরে
চলমান বাসে এই প্রদর্শনীয় আয়োজন করে কলকাতা বাস ও পিডিয়া ৷ সঙ্গে ছিল বাস যাত্রাও ৷
কলকাতা, 8 অক্টোবর: কলকাতায় বাস যাত্রা শুরুর 195 বছর ৷ সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার বাসের সেকাল-একাল তুলে ধরে বিশেষ এক চলমান প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলকাতা বাস ও পিডিয়া । পাশাপাশি বাসের জন্মদিনেই বাস যাত্রারও ব্যবস্থা করেছিল তারা ৷ তাদের এই বাস যাত্রার এবার তৃতীয় বছর ৷ রাজ্য পরিবহণ নিগম অনুমোদিত ট্রাস্ট হল এই কলকাতা বাস ও পিডিয়া । তাদের এবারের বাস যাত্রার থিম ছিল, 'কলকাতার বাসের 195 বছর' ।
ব্রিটিশ আমলে 1830 সালে কলকাতার রাস্তা দিয়ে প্রথমবার বাস চলেছিল । তখন ঘোড়ায় টেনে ছিল কাঠের বাসকে । ব্যারাকপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলেছিল প্রথম বাস । এরপর 1905 সালে এল পর্দা লাগানো মিনি বাস । অর্থাৎ এই প্রথমবার কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করল মিনিবাস । এখানে বলে রাখা ভালো, সেই সময়ে শহরে চালু হয়ে গিয়েছিল ট্রাম । 1873 সালে শহরে আসে ট্রাম ।
এরপর 1918 সালে আরও দু’টি রুটে খিদিরপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ এবং শিয়ালদা থেকে বেলেঘাটার মধ্যে বাস পরিষেবা চালু হয় । তারপর 1922 সালে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি বা CTC-র পরিষেবা চালু হয় । 1926 সালে ওয়ালফোর্ড অ্যান্ড কোম্পানি কলকাতায় প্রথমবার ডবল ডেকার বাস বা দ্বিতল বাস পরিষেবা চালু করে । 1928 সালে বাংলায় প্রথম বেসরকারি বাস সংগঠন তৈরি হয় । তৈরি হয় বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট ।
আর তারপর অনেক ইতিহাস ৷ অনেক ওঠা পড়াকে সম্বল করে দীর্ঘ পথ চলা বাসের । বর্তমানে শহরের রাস্তায় বাস চলে গ্যাসে । সেই তখন থেকে এখন । মাঝে কেবল কেটে গিয়েছে 195টা বছর । বদলেছে সময় । বদলেছে শহর । বদলেছে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা । সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলেছে বাসও । তবে এখনও একফোঁটাও কমেনি বাসের চাহিদা । কারণ মেট্রো, অ্যাপ ক্যাব বা ট্যাক্সি চললেও এখনও আম জনতার অন্যতম প্রধান ভরসার সওয়ারি হল বাস ।
সেই এতদিনের যাত্রাকে উদযাপন করতে চলমান বাসের মধ্যে বিশেষ প্রদর্শনী ও বাস যাত্রার আয়োজন করা হয় ৷ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল চারটি বাস । যেই চারটি বাস যাত্রার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি হল- L238 (কলকাতার একমাত্র লিমিটেড স্টপেজ বাস রুট), রুট 63 বাস, ভলভো 9600, সিএনজি ।
হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হয়ে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এসে শেষ হয় বাস যাত্রা । এছাড়াও ওই বাস যাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এই L সিরিজের বাসটি এবং তার মধ্যে বাসের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম 9600 ভলভো সিরিজের বাসের ছবি সহকারে প্রদর্শনী । বাসের এই বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই বিশেষ প্রদর্শনীটি ।
আইআইটি গুয়াহাটির গবেষক এবং কলকাতা বাস ও পিডিয়ার সাধারণ সম্পাদক অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নানা কারণে সরকারি ও বেসরকারি বাস আসতে আসতে কমতে শুরু করেছে । তাই বাসের গোড়াপত্তনের ইতিহাস জানার এবং যাত্রীদের বাসের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই আজ থেকে তিন বছর আগে শুরু করা হয়েছিল বাস যাত্রা । তবে আশার বিষয় হল যে বাস যাত্রার চাহিদা এখনও রয়েছে ৷ তাই আবারও বেশ কয়েকটি বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে বাস চালু হয়েছে । একাধিক নতুন রুট তৈরি হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা চাই বাস শিল্প বেঁচে থাকুক । কারণ, গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের যাত্রীরা এখনও বাসের উপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করে । শহরে পরিবহণের একাধিক বিকল্প থাকলেও গ্রামীণ মানুষজন কিন্তু এখনও যাতায়াতের জন্য বাসের উপরেই নির্ভর করে থাকেন । অনেক কম খরচে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে যেতে বাসের প্রয়োজন রয়েছে । এছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । তাই আমাদের সবার জন্য বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ।"