আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রেজিস্ট্রারকে ফের নিয়োগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় হলফনামা তলব হাইকোর্টের

আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রেজিস্ট্রারকে ফের নিয়োগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় হলফনামা তলব হাইকোর্টের
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে ফের নিয়োগ করা হয়েছে ৷ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 9, 2025 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সুজিত চৌধুরী ৷ অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত সেই রেজিস্ট্রারকে ফের নিয়োগ করেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৷ মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিশ্ববিদ্য়ালয়ের কাছে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেই সঙ্গে, মামলার শুনানি চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপে বিস্ময় প্রকাশ করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
আগামী 25 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্য়ালয়কে আদালতে হলফনামা জমা দিতে হবে ৷ আদালতের নির্দেশ, একজন অভিযুক্তকে কীভাবে আবার নিয়োগ করা হল, হলফনামায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ৷ এরপর 25 অক্টোবরের মধ্যে পাল্টা জবাব দিতে পারবে বাকি সমস্ত পক্ষ ৷ আগামী 9 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
উল্লেখ্য, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক তছরুপের তদন্ত সিআইডি-এর হাত থেকে সরিয়ে কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় আদালতের তরফে ৷ অথচ, এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই ঘটনায় কেবল ভক্ত মণ্ডল নামে এক গ্রুপ-ডি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মামলার শুনানিতে বিষয়টি নজরে আসায় এদিন পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন উচ্চ-আদালতের বিচারপতি ৷
তদন্তে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তছরুপ হওয়া অর্থের কিছু অংশ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ এদিন মামলাকারী আদালতকে জানান সেই অর্থের কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিষয়টি শুনে বিচারপতি বলেন, "এখনই পুলিশকে বলুন কোনও টাকা ফেরানো যাবে না । তদন্ত এখনও চলছে । বিচার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত টাকা জমা থাকবে । এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে যে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই টাকাও তারা ব্যবহার করতে পারবে না । এই মামলায় টাকা কোথায় গেল সেই ব্যাপারে ইডি-কে দ্রুত তদন্ত এগোতে হবে ।"
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের যোগসাজশে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে । প্রথমে মামলাকারী 22 লক্ষ টাকারও বেশি নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ৷ পরে জানুয়ারিতে মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে সিআইডি জানায় অন্তত 2 কোটি টাকা তছরুপের ঘটনা ঘটেছে ৷
সিআইডি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, 16টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে । 9 জন অভিযুক্তের মধ্যে 7 জনকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁরা এখন জামিনে রয়েছেন । 2 জন আগাম জামিন নিয়েছেন । একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের থেকে ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে বিপুল টাকা নয়ছয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ । 40 জন সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে এই মামলায় । কিন্তু, সিআইডি-র রিপোর্টে খুশি না-হয়ে স্বচ্ছতার জন্য মামলার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেয় হাইকোর্ট ৷ আর আর্থিক তছরুপের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন ইডি-এর আধিকারিকরাও ৷