বর্ধমান, 28 অগস্ট: অনিবার্য কারণে বাতিল হল বাংলা বিভাগের পরীক্ষা ৷ বুধবার রাতে হঠাৎ পরীক্ষা স্থগিতের নোটিশ দেয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তাই বৃহস্পতিবার নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি হয়নি ৷ এদিকে এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মেয়ো রোডে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য নেতা-নেত্রীরা ৷
এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে যোগ দিয়েছেন ৷ এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পরীক্ষাগুলি রুটিন মাফিক হয়েছে ৷ বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর দাবি, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের কারণেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে ৷ কবে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে সকাল 11টা থেকে স্নাতকোত্তর বাংলার টার্ম পেপারের মৌখিক পরীক্ষা ও কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মৌখিক পরীক্ষা ছিল ৷ 27 অগস্ট বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিনের পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ অনেক ছাত্রছাত্রী এদিন সকালে পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়টি জানতে পারেন ৷
তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন ধার্য করা নিয়ে এর আগে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত প্রথম থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরীক্ষা পিছবে না ৷ সেই মতো এদিন পরীক্ষা হয়েছে ৷ শিক্ষা দফতরের তরফে তাঁর কাছে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ এলেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন ৷
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উল্টো ছবি ৷ এসএফআই অভিযোগ করেছে, রাজনৈতিক কারণে পরীক্ষা স্থগিত রাখা লজ্জার বিষয় ৷ ছাত্রছাত্রীদের জোর করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নষ্ট করা হচ্ছে ৷
এসএফআই বর্ধমান শহরের লোকাল কমিটির সম্পাদক অমৃত রায় বলেন, "এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় ৷ আজ তো টিএমসিপি-র শুভ জন্মদিন ৷ আমরা আমাদের জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়াই ৷ কিন্তু টিএমসিপি-র জন্মদিনে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাধিকার, স্বাধীনতা নষ্ট করে ৷ এটা শুধু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নয়, সমগ্র জেলার সব কলেজের একই অবস্থা ৷ প্রত্যেক ক্যাম্পাসে জোর করে ভয় দেখিয়ে পড়ুয়াদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ এটা প্রতি বছরের ছবি ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষা আজ বাতিল করা হল ৷ সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে এটা ঠিক হয়নি ৷ অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কিংবা টিএমসিপি'র কাছে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ খুবই লজ্জাজনক ৷ এইভাবে চললে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে ৷"
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের আদিবাসী শাখার চেয়ারম্যান দেবু টুডু বলেন, "আজকের দিনে কেন পরীক্ষা নেওয়া হবে ? এটা ঠিক নয় ৷ এটা অন্যায় ৷ আজ পর্যন্ত আজকের দিনে কোনও পরীক্ষা নেওয়া হয়নি ৷ পরীক্ষা তো একদিন আগে বা পরেও নেওয়া যেত ৷ যেমন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেখেছে আজকের দিনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যোগ আছে ৷ তাই তারা ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এদিনের পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে ৷ তারা ছাত্রদের ও ছাত্র সমাজের কথা ভেবে ভালো কাজ করেছে ৷ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজনীতি করছেন ৷ আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷"