খাঁচায় বাঁধেননি ভালোবাসায় বেঁধেছেন ! অ্যাপ ক্যাব চালকের ‘সারথি’ বুলবুলি পাখি - BIRD AND CAB DRIVER FRIENDSHIP

লক্ষ্মীমন্ত বুলবুলি পাখি নাকি টিয়া, কোকিল, শালিখ, কাক, চড়াইয়ের গলাও নকল করতে পারে । সফর সঙ্গীর সেই গল্পই শোনালেন ক্যাব চালক সুশান্ত মণ্ডল ৷

bird and cab driver friendship
অ্যাপ ক্যাব চালকের সর্বক্ষণের সঙ্গী বুলবুলি পাখি (নিজস্ব ছবি)
Published : August 13, 2025 at 9:00 PM IST

কলকাতা, 13 অগস্ট: খাঁচায় বাঁধেনি তাকে ভালোবাসায় বেঁধেছে বোধহয় ৷ অ্যাপ ক্যাব চালকের সঙ্গে পাখির বন্ধুত্ব দেখলে এই কথাই মনে হবে আপনার ৷ কলকাতার রাস্তায় কোনোদিন আপনার সাক্ষাৎ হতে পারে অ্যাপ ক্যাব চালক সুশান্ত মণ্ডলের সঙ্গে ৷ আর তাঁরই সারথি বুলবুলি পাখি ৷ বলা চলে, ঘরে বাইরে সর্বক্ষণের সঙ্গী সে ৷ নাম ঝটু ৷ বসে থাকে সুশান্তর কাঁধেই ৷

মূলত, উত্তরপ্রদেশের মান্ধকার বাসিন্দা মহম্মদ আরিফের সারস পাখি অথবা বাংলাদেশের পটুয়াখালির কালামের বাজপাখি, আবার দুর্গাপুরের অঙ্কিতার শালিখ, মানুষ আর পাখির মধ্যেকার 'দোস্তি' নজির গড়েছে বারবার । একইভাবে কলকাতার গোপালপুরের মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা সুশান্ত মণ্ডল আর তাঁর ছোট্ট বুলবুলি পাখির ভালোবাসার গল্পও তাক লাগিয়ে দেয় ।

অ্যাপ ক্যাব চালকের ‘সারথি’ বুলবুলি পাখি (ইটিভি ভারত)

লক্ষ্মীমন্ত বুলবুলি পাখি

ব্যস্ত শহরে আজকাল অ্যাপ ক্যাব ছাড়া গতি নেই । সেই ক্যাবে উঠে হয়তো দেখলেন চালকের ডান কাঁধে নিশ্চিন্তে বসে আসে কালো রঙের একটি বুলবুলি পাখি । না গাড়িতে উঠে হয়তো আপনি এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠতেই পারেন ৷ তবে সেসময় সুশান্ত মণ্ডল অভয় দিয়ে বলবেন, "ভয় নেই, উড়ে যাবে না আপনার দিকে । ডিসটার্ব করবে না । আমার কাঁধেই বসে থাকবে ।"

আর সত্যিই তাই । লক্ষ্মীছানার মতো পাখিটি শুধু ঘাড় নাড়ায় এদিক ওদিক । ওড়াউড়ির কোনও বালাই নেই । আসলে মালিকের বাধ্য সে । কিন্তু মালিক? না, তিনি তাঁকে সন্তানই মনে করেন ৷ সুশান্ত মণ্ডল বলছিলেন সেই কথাই ।

চালকের দেড় বছরের সঙ্গী

কিন্তু পাখি নিয়ে কেন গাড়িতে? ক্যাব চালক বলেন, "ওর নাম ঝটু । ডিম ফোটার 20-22 দিনের মাথায় ওকে কাক খেয়ে নিচ্ছিল । আমার স্ত্রী ওকে বাঁচিয়ে ঘরে নিয়ে আসে । সেই থেকে ও আমার সঙ্গেই থাকে । তাও প্রায় দেড় বছর হল । আমাকে ছেড়ে ও কোথাও যায় না । আর আমিও ওকে ছাড়া পথ চলি না । যেখানে যাই নিয়ে যাই । আমার কাঁধেই থাকে সবসময় । আর ঘুমানোর সময় প্লাস্টিকের বাস্কেটে থাকে ।"

bird and cab driver friendship
ক্যাব চালক সুশান্ত মণ্ডলের কাঁধেই বসে থাকা ঝটু (নিজস্ব ছবি)

সুশান্ত বলে চলেন, "ভোর 5টা সাড়ে 5টা থেকে ঝটু আওয়াজ শুরু করে বেরনোর জন্য । আমি যখন বেরোই আমার সঙ্গেই বেরোয় । আমার কাঁধে বসে থাকে । কখনও স্টিয়ারিং-এ, আবার কখনও আমার কোলেও বসে থাকে । আমি যতদূর যাই, ততদূর ও যায় । গাড়ির জানলা খোলা থাকলেও উড়ে যায় না । আমি কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গাড়ি নিয়ে ছুটে বেড়াই । আমার সঙ্গেই থাকে ও । ও শুধু একটা পাখি নয়, ও এখন আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে । সন্তানের মতো ।"

কী খায় ঝটু ?

সুশান্ত বলেন, "ও সেরেল্যাক খায় । আমি সেরেল্যাকের গুড়ো নিয়েই বেরোই । ঝটু খিদে পেলেই আমার কানে কামড় বসায় । তখনই বুঝি খেতে দিতে হবে ওকে ।" ছড়ায় আছে, 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' ঝটু ধান খায় না? সুশান্ত মণ্ডল বলেন, "ওটা কবিতাতেই । আসলে ধান খায় না বুলবুলি পাখি ।" তিনি আরও বলেন, "আমরা কখনও কোনও হোটেলে খেতে গেলেও ঝটুকে নিয়ে যাই । আমার কাঁধেই থাকে । নেমে প্লেট থেকে খেয়ে আবার কাঁধে উঠে পড়ে ।"

bird and cab driver friendship
ঝটু গলাও নকল করতে পারে (নিজস্ব ছবি)

এহেন লক্ষ্মীমন্ত ঝটু নাকি টিয়া পাখি, কোকিল, শালিখ, কাক, চড়াইয়ের গলাও নকল করতে পারে । হাঁসেরটাও নকল করতে শিখেছে সম্প্রতি । তবে, সবসময় তা শোনায় না সে । একটু মুডি গোছের যে । ইউটিউবের ভিডিয়ো দেখেও টিটিটিটি করে । সুশান্ত মণ্ডল বলেন, "কথা শেখাই না । যদি চলে যায় । মন খারাপ হয়ে যাবে । তবে, ছেড়ে রেখেছি । খাঁচায় বাঁধিনি । ওর যদি মনে হয় ‘এটা আমার দুনিয়া নয়, বাইরেটা আমার দুনিয়া’, তা হলে ও চলে যেতেই পারে ৷"

