2 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট পাচারের চেষ্টা, বিএসএফের হাতে পাকড়াও পাচারকারী

বাইকের চাকার টিউবে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে সেগুলো বাংলাদেশে পাচারের মতলব করেছিলেন উদয় সরকার নামে এক ব্যক্তি।

gold smuggling
2 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট পাচারের চেষ্টা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 6:30 PM IST

স্বরূপনগর, 26 সেপ্টেম্বর: পুজোর মরশুমেও সীমান্তে সক্রিয় পাচারকারীরা। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের তৎপরতায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যর্থ হল বিপুল টাকার সোনা পাচারের ছক । হাকিমপুর সীমান্ত থেকে প্রায় 2 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছেন বিএসএফের 143 নম্বর ব‍্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। এক পাচারকারীকেও পাকড়াও করেছে বিএসএফ।

আটক ওই পাচারকারীকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ । জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম উদয় সরকার। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 20টি সোনার বিস্কুট। যার বাজারমূল্য আনুমানিক 2 কোটি টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে তেঁতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে । তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে পাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয় ৷ মাঝে মধ্যেই এই সীমান্ত থেকে পাচারের চেষ্টার ঘটনা ঘটে। কখনও সোনা-রুপোর গয়না, আবার কখনও ফেন্সিডিল বা মাছের চারাপোনা পাচারের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই এলাকা দিয়ে। বিএসএফের তৎপরতায় একাধিকবার পাচারকারীদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ।

ভারত-বাংলাদেশের বসিরহাট ও স্বরূপনগরের সীমান্তগুলিতে পাচারকারীরা নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে বলে খবর বিএসেফের। যাতে সহজে যে কোনও জিনিস পাচার করা যায় সীমান্তের ওপারে। এক্ষেত্রেও পাচারের কৌশল দেখে কার্যত তাজ্জব বনে গিয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। জানা গিয়েছে, বাইকের চাকার টিউবে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে সেগুলো বাংলাদেশে পাচারের মতলব করেছিল উদয় সরকার নামে ওই ব্যক্তি । কিন্তু, চালচলনে সন্দেহ হওয়ায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায় সে ৷ এরপর বাইকের চাকার টিউবের ভিতর থেকে মেলে 20টি সোনার বিস্কুট।

বিএসএফের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ওই ব‍্যাক্তির বাড়ি হাকিমপুর সীমান্ত এলাকায়। সে দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত এলাকায় পাচারের সঙ্গে জড়িত। নির্দিষ্ট সূত্র মারফত আমাদের কাছে খবর ছিল, শুক্রবার ভোরে বিপুল সোনার বিস্কুট নিয়ে হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে সেগুলো পাচারের ছক কষে ছিল। সেই মতো জওয়ানরাও সতর্ক ছিল । ওই ব‍্যাক্তি হাকিমপুর সীমান্তের দিকে আসতেই তাকে ধরে ফেলে 143 নম্বর ব‍্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। এর পরেই তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।"

এই প্রসঙ্গে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "বিএসএফ ওই পাচারকারীকে তুলে দেওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিপুল এই সোনার বিস্কুট ওপারে পাচারের চেষ্টা ছিল নাকি অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশে সে এসেছিল সীমান্ত এলাকায় তা জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে । এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" ধৃতকে শুক্রবার দুপুরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

