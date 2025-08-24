কলকাতা, 24 অগস্ট: সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ৷ এবার বিএসএফ পাকড়াও করল বাংলাদেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রাক্তন সেনা সচিবকে । ধৃতের নাম মহম্মদ আরিফুজ্জামান ৷ তাঁকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ।
সূত্রের খবর, শনিবার রাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ঢোকার চেষ্টা করেন মহম্মদ আরিফুজ্জামান । তিনি উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে এদেশে প্রবেশ করতে যান । তখনই তাঁকে আটক করেন বিএসএফ জওয়ানরা ৷ হাসিনা সরকারের সেনাবাহিনীর সচিব মহম্মদ আরিফুজ্জামান এসিপি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত বছর 5 অগস্ট বাংলাদেশ ত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । আশ্রয় নেন ভারতে । তারপর থেকেই বাংলাদেশো নানা ঘটনা ঘটে চলেছে । দেশের দায়িত্বভার পেয়েছেন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস । এই ইউনুস সরকার আসার পরে বাংলাদেশের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক স্তরে ব্যাপক রদবদল ঘটে । অভিযোগ, হাসিনাপন্থীরা কোনও রকমে গোপন আশ্রয়ে থাকতে শুরু করেন । তাই করেন হাসিনার আমলের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকও । স্বাভাবিকভাবে সেই তালিকায় ছিলেন মহম্মদ আরিফুজ্জামান । তিনি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় আত্মগোপন করেছিলেন বলে অভিযোগ ।
দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর এই পদস্থ আধিকারিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেন । সে সময় দক্ষিণবঙ্গ বিএসএফের 143 নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে আটক করেন । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর মহম্মদ আরিফুজ্জামানকে স্বরূপনগর থানার পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
এই ঘটনায় বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে রাজ্যের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানায় । ইতিমধ্যে ভারতীয় হাইকমিশনারকে আরিফুজ্জামানের কাছ থেকে পাওয়া উপযুক্ত নথিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে । পুরো বিষয়টা ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে জানান । শনিবার রাতে আরিফুজ্জামানকে স্বরূপনগর থানায় রাখা হয় । রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় তাঁকে । বিচারক তাঁকে 14 দিনের জেলে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন ।
এনআই সূত্রের দাবি, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ধৃত আরিফুজ্জামানের বিষয়ে দুই দেশের হাইকমিশনারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে । প্রাথমিক অনুমান, প্রাণে বাঁচতে বাংলাদেশে দীর্ঘ কয়েক মাস সীমন্তবর্তী এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন তিনি । তারপর শনিবার রাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢোকার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি ।
বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "এটি দুই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় । তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না ।"