স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 24 অগস্ট: নাম গোপন করে দশ বছর ধরে ভারতে বসবাস ! পরিচয় লুকিয়ে করেছেন বিয়েও । সন্দেহ হতেই রাতের অন্ধকারে সীমান্ত দিয়ে ওপারে পালানোর ছক কষেন বাংলাদেশি যুবক । কিন্তু তা আর হল না । বিএসএফের তৎপরতায় ভেস্তে গেল যাবতীয় পরিকল্পনা । ধরা পড়ে গেলেন হাতেনাতে । সন্দেহভাজন ওই বাংলাদেশিকে আটক করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তুলে দেয় স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে । ঘটনাটি স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তের ।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই বাংলাদেশি যুবককে শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের নাম নাজমুল সর্দার । তবে, বাংলাদেশে তাঁর পরিচয় নাজমুল গাজি নামে । ধৃতকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় । বিয়ের পর থেকেই তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন । কীভাবে বাংলাদেশি যুবক এদেশে আসলেন ! তাঁকে অনুপ্রেবেশে কেউ সাহায্য করেছিল কি না, সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
এমনকী পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে ধৃত নাজমুল বাংলাদেশ পুলিশের একজন পদস্থ কর্মী । যদিও এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের তরফে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি । ঘটনাটি নিয়ে বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন,"এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তাঁর পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি । তদন্ত চলছে ।"
জানা গিয়েছে, স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিথারী গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয় নাজমুলের । বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতেই সংসার পেতেছিলেন তিনি । শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই দিব্যি থাকছিলেন ওই বাংলাদেশি যুবক । নাজমুলের আচরণ এবং কথাবার্তায় প্রথম দিকে তেমন কোনও সন্দেহ হয়নি কারওরই । কিন্তু, পরবর্তীতে বাংলাদেশ যোগ মেলায় তাঁর প্রতি সন্দেহ বাড়তে থাকে স্থানীয়দের মনে । এ নিয়ে খোঁজ খবর করতেই বেরিয়ে আসে আসল 'রহস্য' ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এতদিন যাঁকে তারা ভারতীয় বলে ভেবে এসেছেন,আদতে তিনি একজন বাংলাদেশের নাগরিক । নাম ভাঁড়িয়ে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতেই থাকছিলেন । এরপরেই বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকে । জানতে পেরে তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করে স্বরূপনগর থানা ।তা বুঝতে পেরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাংলাদেশি ওই যুবক নিজের দেশে পালানোর ছক কষে । সেই মতো শনিবার সন্ধ্যায় সোজা তিনি চলে আসেন ভারত-বাংলাদেশের হাকিমপুর সীমান্তে । সেখানে সীমান্তের খুব কাছেই যুবক ঘুরঘুর করছিল বলে অভিযোগ । যা দেখে সন্দেহ দানা বাঁধে বিএসএফের 143 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের । তাঁরা এগিয়ে যেতেই খোলসা হয় বিষয়টি । ধরা পড়ে যান বাংলাদেশি ওই যুবক । তাঁকে আটক করে নিয়ে আসা হয় বিএসএফ ক্যাম্পে ।
পরে, বেআইনি অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে বাংলাদেশি ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, ধৃত যুবক মাঝে মধ্যেই ভারত এবং বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন । সাতক্ষীরার বাসিন্দা এই যুবক দশ বছর আগে ভারতে এসে নাজমুল সর্দার পরিচয়ে থাকতে শুরু করেন ।সেই থেকে এই নামেই ভারতে রয়ে গিয়েছেন । নাজমুল সর্দারের নামে এখানকার যাবতীয় নথিপত্রও তিনি বানিয়ে ফেলেছিলেন বলে অভিযোগ । এর পিছনে প্রভাবশালী কারওর যোগসাজশ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
অন্যদিকে, নাজমুলের সঙ্গে বড় কোনও চক্রের যোগসাজশ আছে কি না, তা জানতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেবে পুলিশ । রবিবার ধৃতকে পেশ করে এই মর্মে বসিরহাট মহকুমা আদালতে আবেদন জানাতে চলেছে তদন্তকারী অফিসার ।