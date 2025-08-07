সন্দেশখালি, 7 অগস্ট: একে তো দুর্বল সেতু ! তার ওপর নাগাড়ে বৃষ্টিপাত । যার ফলে বিদ্যাধরী খালের উপর ভেঙে পড়ল কংক্রিটের সেই সেতু । এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন 15টি গ্রামের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ।
ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বয়ারমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । সেতু ভেঙে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা না পারছেন যাতায়াত করতে, না পারছেন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সারতে । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ বছর ধরে বিদ্যাধরী খালের উপর এই সেতুর কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি । ফলে দুর্বল সেতু আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল । এ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বারবার সেতু মেরামতের দাবি জানানো হলেও তা ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি । তার ফলেই সেতু বিপর্যয় । যদিও, দ্রুত সেখানে নতুন পাকা সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন ।
গ্রামবাসীদের দাবি মেনে প্রায় 50 বছর আগে বিদ্যাধরী খালের উপর তৈরি হয়েছিল কংক্রিটের সেতুটি । বয়ারমারী, নিউ তালতলা-সহ আশপাশের অন্তত 15টি গ্রামের লাইফলাইন এটি । আজও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের প্রধান ভরসা পাকা এই সেতু । যার দৈঘ্য 36 ফুট এবং চওড়া 12 ফুট । পাকা সেতু নির্মাণের পর থেকে সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি বলে অভিযোগ । ফলে, দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটি বেহাল ও ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছিল ।
বাসিন্দারা বলছেন, সেতুর বিভিন্ন জায়গায় একদিকে যেমন ফাটল ধরেছিল, অন্যদিকে তেমনই কংক্রিটের পলেস্তারা খসে বেরিয়ে এসেছিল লোহার রডও । সেখান দিয়ে ভারী কোনও যানবাহন গেলেই কাঁপতে থাকত সেতুটি । প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চলত যাতায়াত । তার পরেও প্রশাসন কিংবা পঞ্চায়েতের হুঁশ ফেরেনি বলে অভিযোগ করছেন গ্রামবাসীরা ।
তারই মধ্যে ঘটে গেল সেতু বিপর্যয় । নিম্নচাপের জেরে কয়েকদিন ধরেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এক নাগাড়ে বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে । তবে, আপাতত সেই বৃষ্টিপাত কিছুটা কমলেও মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু এতটুকু কমেনি । কোথাও জল-যন্ত্রণা । আবার কোথাও সেতু কিংবা রাস্তা বিপর্যয়ের জেরে মানুষের ভোগান্তি । যা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলার সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকে । টানা বৃষ্টিপাতের জেরে দুর্বল সেতু ভেঙে পড়েছে । এখনও সেই ভাঙা সেতুর মাঝ বরাবর অংশ পড়ে রয়েছে বিদ্যাধরী খালের ওপর । ঘুরপথে যাতায়াত না-করে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়েই অনেকে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন । এতে যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা । তাই তাঁরা চাইছেন, দ্রুত সেতুর ভাঙা অংশ সরিয়ে নতুনভাবে সেখানে পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হোক । যাতে মানুষের সমস্যার সুরাহা হয় ।
এই বিষয়ে মহম্মদ হাসেম আলি মোল্লা নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল । যার জেরে ভারী কোনও যানবাহন ঠিকমতো যাতায়াত করতে পারত না । ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই । বাচ্চাদের স্কুলে যেতে গেলেও ঘুরপথে যেতে হচ্ছে । মানুষ তার গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সারতে পারছে না । দৈনন্দিন জীবন থমকে গিয়েছে । আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সুরাহা হোক ।"
স্থানীয় টোটোচালক শেখ আবু তালেব বলেন, "দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণেই সেতুটি ভেঙে পড়েছে । স্থানীয় বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, সকলেই আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হবে । সেটা হলে মানুষের ভোগান্তি কমবে । আমরা চাই, দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হোক ।"
এদিকে, দুর্বল সেতুটি মেরামত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন বয়ারমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান নাদিমুল হক । তাঁর কথায়,"সেতুটি যাতে না ভাঙে, তার জন্য মেরামত করার চেষ্টা হয়েছিল । কিন্তু মানুষ এবং যানবাহনের চাপে সেই মেরামত কাজে আসেনি । আমরাও চাই, মানুষের ভোগান্তি কমাতে দ্রুত সেখানে পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হোক । আমাদের আশা, মাস দুয়েকের মধ্যে সেই ভোগান্তির সুরাহা হবে ।"
অন্যদিকে, ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের যে সমস্যা পোহাতে হচ্ছে তা মেনে নিয়েছেন সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন ।তিনি বলেন, "ইতিমধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা তা পরিদর্শন করে এসেছি । ব্রিজটি অনেক পুরনো । তাও চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের । বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে । পাকা ব্রিজ নির্মাণ করতে গেলে একটু সময় লাগে । তাই মানুষকে বলব একটু ধৈর্যশীল হতে । আশা করা যায়, পুজোর পরেই নতুন কংক্রিটের সেতু নির্মাণ হয়ে যাবে ।"