ওয়েবকুপা'র কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কিছু জানেন না, ব্রাত্যের বক্তব্যে অস্বস্তি তৃণমূলে

বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ার পোস্টে তৃণমূল জানিয়েছে, ওয়েবকুপা-সহ একাধিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ।

BRATYA BASU ON WBCUPA COMMITTEE
শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা (West Bengal College and University Professors’ Association)-র কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোরালো বিতর্ক । বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, ওয়েবকুপা-সহ একাধিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে । তবে, এই সিদ্ধান্তের কথা জানেন না বলে দাবি করলেন সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । ফলে, শাসকদলের অন্দরে তৈরি হয়েছে অস্বস্তি ।

শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমি তো জানি না । আর যে বিষয়ে কিছু জানি না সেটা নিয়ে আমার কী বলার থাকতে পারে? দলের সিদ্ধান্ত দল নিয়েছে । আমাকে জেনে বলতে হবে । আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে পুজোর পর আলোচনা করব । এখন তো মুখ্যমন্ত্রী পুজো উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন ।"

ওয়েবকুপা'র কমিটি ভেঙে দেওয়াj সিদ্ধান্ত শাসকদলের (তৃণমূলের তরফে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট)

তৃণমূলের তরফে রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, "দলের সিদ্ধান্ত সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে । কে কখন জানলেন, জানলেন না সেটা আমি কী করে বলব?" কিন্তু, সভাপতির অজান্তে কমিটি ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় দলের অন্দরে মতবিরোধ ফের প্রকাশ্যে এল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷

ওয়েবকুপা গত বছর থেকেই আলোচনায় । নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রাত্য বসুকে সংগঠনের সভাপতি করা হয় ৷ তবে, ধীরে ধীরে ওয়েবকুপারের ভিতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে আসে ৷ বিশেষত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন সহ-সভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডলকে বহিষ্কার করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ।

সেই সময় মণিশঙ্কর প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, "গেম চেঞ্জার দাদা আখ্যায়িত করে গোটা কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার লাগিয়েছিলাম । সেই নিয়ে ব্রাত্য বসু আমাকে ফোনে হুমকি দিয়েছিলেন ।" পাল্টা জবাবে ব্রাত্য বলেন, "মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাকে জিজ্ঞাসা করুন, কলকাতায় ছুঁচো, ইঁদুর বা ভাম বিড়াল কেন বাড়ছে । আমি কী বলব? বনমন্ত্রী বলবেন ।"

সেই ঘটনার কয়েক মাস পরই সভাপতির অজান্তে ওয়েবকুপার কমিটি ভেঙে দেওয়ায় তৃণমূলের শিক্ষকমহলে গুঞ্জন বাড়ছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শিবির ও ব্রাত্য বসুর মধ্যে দূরত্ব ফের প্রকট হয়ে উঠল । এদিকে বিরোধীরা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন ।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বলেন, "যদি আত্মসম্মানবোধ থাকত, তাহলে ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতেন । উনি ঠুঁটো জগন্নাথ । তাঁর কোনও মান্যতা নেই ।" কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, "কে কতটা শিক্ষিত সেটা বিষয় নয় ৷ প্রতিষ্ঠান চালানোর যোগ্যতা নেই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর ।"

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু এদিন বলেন, "তিনি নীরোগ থাকুন, সুস্থ থাকুন । আমি এটুকুই বলব ।" সব মিলিয়ে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওয়েবকুপার কমিটি ভাঙার সিদ্ধান্ত এবং সেই বিষয়ে সভাপতি ব্রাত্যের কিছু না-জানার বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের অন্দরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভাব ফের স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

