ওয়েবকুপা'র কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কিছু জানেন না, ব্রাত্যের বক্তব্যে অস্বস্তি তৃণমূলে

ওয়েবকুপা'র কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কিছু জানেন না, ব্রাত্যের বক্তব্যে অস্বস্তি তৃণমূলে
বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ার পোস্টে তৃণমূল জানিয়েছে, ওয়েবকুপা-সহ একাধিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ।
Published : September 27, 2025 at 9:49 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা (West Bengal College and University Professors’ Association)-র কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোরালো বিতর্ক । বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, ওয়েবকুপা-সহ একাধিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে । তবে, এই সিদ্ধান্তের কথা জানেন না বলে দাবি করলেন সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । ফলে, শাসকদলের অন্দরে তৈরি হয়েছে অস্বস্তি ।
শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমি তো জানি না । আর যে বিষয়ে কিছু জানি না সেটা নিয়ে আমার কী বলার থাকতে পারে? দলের সিদ্ধান্ত দল নিয়েছে । আমাকে জেনে বলতে হবে । আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে পুজোর পর আলোচনা করব । এখন তো মুখ্যমন্ত্রী পুজো উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন ।"
তৃণমূলের তরফে রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, "দলের সিদ্ধান্ত সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে । কে কখন জানলেন, জানলেন না সেটা আমি কী করে বলব?" কিন্তু, সভাপতির অজান্তে কমিটি ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় দলের অন্দরে মতবিরোধ ফের প্রকাশ্যে এল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
ওয়েবকুপা গত বছর থেকেই আলোচনায় । নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রাত্য বসুকে সংগঠনের সভাপতি করা হয় ৷ তবে, ধীরে ধীরে ওয়েবকুপারের ভিতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে আসে ৷ বিশেষত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন সহ-সভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডলকে বহিষ্কার করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ।
সেই সময় মণিশঙ্কর প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, "গেম চেঞ্জার দাদা আখ্যায়িত করে গোটা কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার লাগিয়েছিলাম । সেই নিয়ে ব্রাত্য বসু আমাকে ফোনে হুমকি দিয়েছিলেন ।" পাল্টা জবাবে ব্রাত্য বলেন, "মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাকে জিজ্ঞাসা করুন, কলকাতায় ছুঁচো, ইঁদুর বা ভাম বিড়াল কেন বাড়ছে । আমি কী বলব? বনমন্ত্রী বলবেন ।"
সেই ঘটনার কয়েক মাস পরই সভাপতির অজান্তে ওয়েবকুপার কমিটি ভেঙে দেওয়ায় তৃণমূলের শিক্ষকমহলে গুঞ্জন বাড়ছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শিবির ও ব্রাত্য বসুর মধ্যে দূরত্ব ফের প্রকট হয়ে উঠল । এদিকে বিরোধীরা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন ।
বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বলেন, "যদি আত্মসম্মানবোধ থাকত, তাহলে ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতেন । উনি ঠুঁটো জগন্নাথ । তাঁর কোনও মান্যতা নেই ।" কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, "কে কতটা শিক্ষিত সেটা বিষয় নয় ৷ প্রতিষ্ঠান চালানোর যোগ্যতা নেই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর ।"
প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু এদিন বলেন, "তিনি নীরোগ থাকুন, সুস্থ থাকুন । আমি এটুকুই বলব ।" সব মিলিয়ে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওয়েবকুপার কমিটি ভাঙার সিদ্ধান্ত এবং সেই বিষয়ে সভাপতি ব্রাত্যের কিছু না-জানার বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের অন্দরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভাব ফের স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।