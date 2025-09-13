যাদবপুরে ছাত্রী-মৃত্যু: একজনের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বলি পড়ুয়ারা, পরোক্ষে রাজ্যপালকে তোপ ব্রাত্যর

যাদবপুরে ছাত্রী-মৃত্যু: একজনের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বলি পড়ুয়ারা, পরোক্ষে রাজ্যপালকে তোপ ব্রাত্যর
স্থায়ী উপাচার্য না-থাকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় খামতি ! নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর ৷
Published : September 13, 2025 at 6:12 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় পরোক্ষে রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে নিশানা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, কারও একজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বলি হচ্ছে ছেলে-মেয়েরা ৷ মূলত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না-থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অভিযোগ করেন ব্রাত্য ৷ আর সেই কারণেই এই পরিস্থিত বলে অভিযোগ তাঁর ৷
শনিবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমাদের যখন উপাচার্য ছিলেন এবং ভালোভাবে কাজ করছিলেন ৷ এই যে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়কে মুণ্ডহীন করে দেওয়া হল ৷ যিনি করলেন, যখন সুপ্রিম কোর্টের এই বিষয়টা বিচারাধীন ৷ যেভাবে সুপ্রিম কোর্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তুরি মেরে যেভাবে করা হল ৷ সেটা আসলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই একটা প্ল্যানিং ৷ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাতে অরাজকতার সৃষ্টি হয় ৷ এখনই অরাজকতার কারণে, একজন ইচ্ছা-অনিচ্ছার বলি হচ্ছে এই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো ৷"
নাম না-করলেও, ব্রাত্যর নিশানায় যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ছিলেন, তা স্পষ্ট ৷ পাশাপাশি, যাদবপুরের নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও স্থায়ী উপাচার্য না-থাকাকে দায়ী করেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ তবে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ, সিসিটিভি বসানো-সহ সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক পদক্ষেপ উপাচার্য না-থাকার জন্য আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ করেন ব্রাত্য বসু ৷
তিনি বলেন, "সিসিটিভি নিয়ে কোর্টের অর্ডার হয়েছে ৷ উপাচার্যের সঙ্গে আমাদের একপ্রস্থ কথাও এগিয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, এখন চিঠি আদান-প্রদান বন্ধ ৷ কোনও কমিউনিকেশন নেই ৷ এখানে ব্যবস্থা যখন আমরা নেব, আমাদের ফিনান্স অলরেডি পাশ করে দিয়েছে ৷ উপাচার্য বসলেই আমার ধারণা, কোর্ট যে অর্ডার দিয়েছে সেগুলি আমরা পূরণ করতে পারব ৷"
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব়্যাংকিয়ের প্রসঙ্গ টেনে ব্রাত্য বলেন, "একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি উপাচার্য না-থাকেন ৷ বিশেষত, যাদবপুরের মতো সংবেদনশীল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে অতীতেও এরকম ঘটনা বারবার ঘটেছে ৷ সেখানে স্বাভাবিক একটা নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তাও আমি যাদবপুরকে ধন্যবাদ জানাব ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো তলানিতে চলে গিয়েছে ব়্যাংকিংয়ে রাজধর্ম পালন করতে গিয়ে ৷ যাদবপুর তাও এরকম একটা সর্বোচ্চ জায়গায় গিয়েছে ৷ কিন্তু, এই যে স্থিতি ও শৃঙ্খলা, এটার জন্য উপাচার্য আসা অত্যন্ত জরুরি ৷"
যাদবপুরের ঘটনায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ যা নিয়ে ব্রাত্যর জবাব, "এখানে একটি মেয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ৷ সেখানে আমি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে বলব, এটা নিয়ে রাজনীতি না-করে, মেয়েটির পরিবারের পাশে দাঁড়ান, মেয়েটির পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখান ৷ আর প্রশাসন এবং পুলিশ যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা দিন ৷"