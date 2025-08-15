কলকাতা, 15 অগস্ট: রাত দখলের এক বছর । ফের 14 অগস্ট রাতে পথে নামল রাজ্যবাসী । আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় বিচারের দাবিকে সামনে রেখেই হল 79তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন । এবার সেই কর্মসূচিকে নিয়ে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷
বৃহস্পতিবার শিক্ষা সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "রাত জাগার কিছুদিন পরই আমাদের রাজ্যে 6টি উপনির্বাচন হয়েছিল । রাত জাগা আন্দোলনের বাস্তবতা থাকলেও ধীরে ধীরে যা কমে যায় উপনির্বাচনের ফলাফলে । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার তৈরি হবে । আমরা সেই অপেক্ষায় আছি ৷ তারপর 'ইনসমনিয়া' কীভাবে কাজ করে আমরাও দেখব ।"
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাত দখল কর্মসূচি পালিত হয় । শহর কলকাতারও একাধিক জায়গায় পালিত হয় এই কর্মসূচি । 14 অগস্ট রাত 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষ ।
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে কোথাও সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসকদের দেখা যায় ৷ কোথাও আবার বিনোদন জগতের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কর্মসূচির মধ্যে উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা । সেই সঙ্গে, আরও একবার সোচ্চার হয়ে ওঠে বিচারের দাবি । যাদবপুরে মশাল জ্বালিয়ে স্লোগান ওঠে বিচারের । এই রাত দখল কর্মসূচিকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ।
শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে চিকিৎসক পূর্ণব্রত গুণ বলেন, "আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে রাস্তায় নামিনি । আমরা সুবিচার চেয়েছি । সরকার গঠন করা অভয়ামঞ্চের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না । আমরা এমন একটা রাজ্য গড়ে তুলতে চাই, যেখানে আর কোনও মেয়ে নির্যাতিত হবে না । তাই উনি যা ইচ্ছা বলুন । আমরা বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত রাস্তায় থাকব ।"
চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাত জাগার একবছরে কেবল রাত জাগলে হবে না । বছর বছর প্রতিদিন রাত জাগতে হবে । আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বোঝার সময় এসেছে কোথায় তাদের ঘুম পারিয়ে রাখা হচ্ছে ।"