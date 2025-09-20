15 দিন ধরে বসুবাড়িতে চলে দশভূজার আরাধনা, দুর্গাপুজোর আয়োজনে থাকেন না পরিবারের মহিলারা

15 দিন ধরে বসুবাড়িতে চলে দশভূজার আরাধনা, দুর্গাপুজোর আয়োজনে থাকেন না পরিবারের মহিলারা
লর্ড ক্লাইভের আমলে বসু বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু ৷ সেই পুজোর কাহিনি তুলে ধরলেন শুভজিৎ দাস ৷
Published : September 20, 2025 at 8:50 PM IST
দক্ষিণ বারাসাত, 20 সেপ্টেম্বর: 1758 সালে বাংলার গভর্নর লর্ড ক্লাইভের সাহায্যে জমিদারি প্রথার পত্তন করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু ৷ ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলার, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ বারাসতে নিয়ে আসেন লর্ড ক্লাইভ ৷ দেওয়ানি ব্যবস্থায় বর্তমান দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ বারাসতে বেশ কিছু অঞ্চলের দেওয়ানি পান কৃষ্ণচন্দ্র বসু ৷ সেখানেই শুরু হয় তার জমিদারি ৷ আর সেই জমিদারিকে আরও মজবুত ও প্রভাবশালী করতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু ৷
কথিত আছে, তিনি নাকি স্বপ্নে দেবী দুর্গার আদেশ পান ৷ তাঁকে দুর্গাপুজোর শুরু করতে বলেন ৷ সেই মতো তৈরি হয় শিবমন্দির এবং শুরু হয় দুর্গাপুজো ৷ সেই থেকে চলে আসছে এই পুজো ৷ বর্তমান প্রজন্ম সেই রীতি অনুযায়ী দুর্গাপুজো চালিয়ে যাচ্ছে ৷ শোনা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বসুর জমিদারির সময়কালে দুর্গাপুজোতে আমন্ত্রিত হতেন ব্রিটিশ আধিকারিকেরা ৷ তাঁর আতিথেয়তায় প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ৷
তবে, সেই সুবিশাল বাড়ি এখন জরাজীর্ণ ৷ পুজোর আয়োজনের জৌলুসও কমেছে ৷ কিন্তু, কালের গর্ভে তলিয়ে যায়নি ৷ অতীতে জমিদারের অধীনস্থ প্রজাদের বর্তমান প্রজন্মও বসু বাড়ির পুজোয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করেন ৷ তবে, অন্যান্য পুজোর মতো এখানে দেবী দুর্গার আরাধনা হয় না ৷ কৃষ্ণ নবমী থেকে এই পুজোর সূচনা হয় ৷ টানা 15 দিন ধরে বসু পরিবারে চলে দুর্গাপুজো ৷ হয় চণ্ডীপাঠ ৷ এই সময় দেবী চণ্ডীর ঘটে এক হাজার বেল পাতা ও এক হাজার তুলসী পাতা দেওয়া হয় ৷
পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে পুজো করেন পুরোহিত, জানালেন বর্তমান প্রজন্মের সদস্য সায়ন্তন বসু ৷ অতীতের আটটি পাঁঠা বলির প্রথা এখনও বহাল রয়েছে ৷ আঁখ ও চালকুমড়ো বলিও দেওয়া হয় ৷ এমনকি বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করে আসছেন মৃৎশিল্পীরা ৷ এই পুজোর ঢাকিরাও জমিদারি প্রথার সময় থেকে বংশপরম্পরায় কাজ করছেন ৷
তবে, বসু পরিবারের দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব অন্য জায়গায় ৷ এখানে পুজোর আয়োজনে হাত লাগান না বাড়ির মহিলারা ৷ কৃষ্ণচন্দ্র বসুর সময় থেকেই প্রজারা পুজোর জোগাড় ও অন্যান্য সব কাজ করতেন ৷ আর বাড়ির পুরুষ সদস্যরা তদারকি করতেন ৷ আর মহিলারা পুজো অংশ নিতেন এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতেন ৷ সেই প্রথা আজও মেনে আসছে বর্তমান সদস্যরা ৷ তবে, জমিদার ও তার প্রজা নন ৷ তৎকালীন প্রজাদের বংশধররা প্রতিবছর বসুবাড়িতে এসে পুজোর আয়োজন করেন ৷ নৈবেদ্য সাজানো, বলি দেওয়া-সহ ভোগের রান্না, সবেতেই তৎকালীন প্রজাদের বংশধররা হাত লাগান ৷ আর পুজো কর্মকাণ্ডের তদারকিতে থাকেন বসুবাড়ির বর্তমান প্রজন্মের চার ছেলে ৷
পরিবারের সদস্য সায়ন্তন বসু বলেন, "লর্ড ক্লাইভের আমলে আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসু অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে এই দক্ষিণ বারাসতে এসে জমিদারি স্থাপন করেন ৷ স্বপ্নাদেশের পর এই পরিবারে শুরু হয় দুর্গাপুজো ৷ তৈরি করা হয় সুবিশাল দুর্গা দালান ও মন্দির ৷ আমাদের এখনও বলিপ্রথা রয়েছে ৷ 15 দিন ধরে আমাদের এই দুর্গাপুজো চলে ৷"
বাড়ির আরেক সদস্য এবং পুজোর উদ্যোক্তা সুমন্তন বসু বলেন, "আমাদের পুজো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু ৷ তারপর কেশবচন্দ্র বসু, রাধানাথ বসু, গৌরীচন্দ্র বসু, দুর্গাদাস বসু ৷ একসময় এক মণ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হতো ৷ এখন 40-50 কিলো চালের নৈবেদ্য হয় ৷ নবমীর দিন বিকেলে পরিবার, বন্ধু, পাড়ার সবাইকে নৈবেদ্য আর পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয় ৷ আমাদের হোমের আগুনও পাঁচদিন ধরে একভাবে জ্বলতে থাকে আলাদা একটি ঘরে ৷" অতীতে পালাগান ও কবিয়ালের আসরও বসত এই বাড়িতে । তবে, সেই জৌলুস না-থাকলেও, নিয়মরীতি ও অন্যান্য আচার-আচরণ পালন করছেন বসুবাড়ির বর্তমান সদস্যরা ৷