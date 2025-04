ETV Bharat / state

স্কুলে বোমা আছে ! বিদেশি আইপি অ্যাড্রেস থেকে ই-মেল, তদন্তে কলকাতা পুলিশ - BOMB THREAT IN KOLKATA SCHOOL

কলকাতার স্কুলে বোমা রাখার হুমকি -নিজস্ব চিত্র ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 16, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 11:06 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 16 এপ্রিল: নববর্ষের আনন্দের মধ্যে কলকাতায় ফের বোমাতঙ্ক ! ভারতীয় জাদুঘরের পর কলকাতার 4টি নামকরা স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্য়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, গত সোমবার একটি ইমেল আসে । বিদেশি আইপি অ্যাড্রেস থেকে আসা সেই মেলে বলা হয়, শহরের চারটি স্কুলের ভবন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে । অবশ্য, সোমবার ছুটি থাকায় বিষয়টি প্রকাশ করেনি লালবাজার । ঘটনা প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তি চলছে । এই পরিস্থিতিতে ফের নতুন করে উত্তেজনা যাতে না-ছড়ায় তার জন্যই এই বিষয়টি গোপন রাখা হয় ।" কলকাতা পুলিশের এসটিএফের এক আধিকারিক জানান, এই হুমকি মেলে ব্রাজিলের জঙ্গিদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু এরা কারা, সেই বিষয়ে বিস্তারে কিছু জানা যায়নি ৷ মেলের প্রেরক কে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান ওই আধিকারিক । পুলিশ সূত্রে খবর, মেলগুলি বিদেশি আইপি অ্যাড্রেস থেকে পাঠানো হয়েছে ৷ তবে কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ তদন্ত চলছে । এই বিষয়ে আলাদাভাবে একটি এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রের খবর ।

স্কুলে বোমা রাখার বিষয়টি জানাজানি হতেই স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় পড়ুয়াদের অভিভাবকদের মনে ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্কুল কর্তৃপক্ষও ৷ তাই মঙ্গলবার স্কুল খুলতেই প্রথমে এই স্কুলগুলিতে পৌঁছে যায় বম্ব স্কোয়াড ৷ চলে দীর্ঘক্ষণের তল্লাশি অভিযান ৷ তবে লালবাজারের দাবি, নিছকই উত্তেজনা ছড়ানোর জন্যই এই হুমকি ৷ জানা গিয়েছে, এর আগে পাঠানো হুমকি মেলগুলি আসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৷ বেশিরভাগ ঘটনাতেই অভিযুক্তদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তবে, এই প্রথম দেশের বাইরে থেকে পাঠানো হুমকি মেলে রহস্যের দানা বেধেছে । লালবাজার সূত্রের খবর, এই ঘটনায় এক সঙ্গে তদন্তে নেমেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ও কলকাতা পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দারা । হুমকি মেলের নেপথ্যে কোনও জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও ভালোভাবে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পড়ুন: বোমা বিস্ফোরণের হুমকি মেল, নিরাপত্তার চাদরে বারাসতের জেলাশাসকের অফিস

Last Updated : April 16, 2025 at 11:06 AM IST