শান্তিনিকেতন, 16 অগস্ট: অবশেষে সংগীত শিল্পী অরজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষীরা ক্ষমা চাইলেন অভিযোগকারী কমলাকান্ত লাহার কাছে । আটক করার কিছুক্ষণের মধ্যে কমলাকান্তকে ছেড়েও দেওয়া হয় শনিবার ।
বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য দু'পক্ষকেই শান্তিনিকেতন থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল । তাঁরাই বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন । তারপরেই অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করে নেন কমলাকান্ত লাহা ।
এই ঘটনার পর শুটিং চলাকালীন যাতে বোলপুর শান্তিনিকেতনের বাসিন্দারা কোনওভাবে হেনস্থার শিকার না হন, সেই সংক্রান্ত মুচলেকাও শান্তিনিকেতন থানায় জমা দেন শুটিংয়ের দায়িত্বে থাকা লোকজন । সমস্ত আলোচনার পর অবশেষে অবসান হয় অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং বিতর্কের ।
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল 14 অগস্ট বৃহস্পতিবার । সেদিন শান্তিনিকেতনে চলছিল গায়ক অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং । অভিযোগ, সেই সময় কোপাইয়ের দিকে বাইক নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন স্থানীয় সুভাষপল্লীর বাসিন্দা পেশায় সঙ্গীত যন্ত্রাংশ নির্মাতা কমলাকান্ত লাহা । রাস্তায় তাঁকে বাধা দেন অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষীরা ৷ এমনকি, তাঁকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় নাকি খোয়া যায় কমলাকান্তবাবুর হাতের সোনার আংটিও । এরপরেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷
এরপর শুটিং স্পটে ঝামেলা করার অভিযোগে 16 অগস্ট কমলাকান্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । যদিও তার কিছুক্ষণের মধ্যে গায়কের দেহরক্ষীদেরও থানায় ডেকে পাঠানো হয় । তারপর দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর বিষয়টি মিটে যায় ।
