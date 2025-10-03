গলার নলি কেটে খুন ! একাদশীর সকালে বারুইপুরে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ
একাদশীর সকালে বারুইপুরে উদ্ধার এক ব্য়ক্তির গলার নলি কাটা দেহ ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মদের আসরে বচসার জেরে এই খুন ৷
Published : October 3, 2025 at 12:49 PM IST
বারুইপুর, 3 অক্টোবর: পরনে প্যান্ট ও শার্ট ৷ একাদশীর সকালে রাস্তার ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে গলার নলি কাটা দেহ ৷ রক্তাক্ত চারিদিক ৷ পাশে পড়ে রয়েছে মদের বোতল ও গ্লাস ৷ সাতসকালে এমন দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠেন স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ ৷ উদ্ধার করা হয় ব্য়ক্তির দেহ ৷
শুক্রবার সকালে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 60 কলোনি এলাকায় একটি কাঠের সাঁকোর কাছে এক ব্য়ক্তিকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা ৷ কাছে গিয়ে দেখেন চারিদিকে রক্ত পড়ে রয়েছে ৷ বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ দশমীর পরের সকালে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের খবর চাউর হতেই ভিড় জমান স্থানীয়রা ৷ পুলিশ এসে ভিড় সরিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, বিজয়া দশমীর পরের দিন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা অন্তর্গত বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 60 কলোনির কাঠের ব্রিজের কাজ থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ বয়স আনুমানিক 40 বছর ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
ঘটনাস্থল দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দশমীর রাতে ঘটনাস্থলে মদের আসর বসেছিল । একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ । মদের আসরে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন মৃত ব্যক্তি । যার জেরে এই খুনের ঘটনা ৷ ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্য এবং ঘটনার পিছনে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে স্থানীয়দেরও ৷
সূত্রের খবর, ভয়াবহ এই ঘটনার তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করে দেন পুলিশকর্মীরা ৷ এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ধ্যার পড়ে এই রাস্তায় খুব বেশি লোকজনের আনাগোনা থাকে না । নির্জনতার সুযোগ নিয়ে প্রায়ই রাস্তার ধারে মদের আসর বসে অচেনা যুবকদের ৷ অনেক রাত পর্যন্ত মদ্যপান চলে বলে অভিযোগ তাঁদের ৷ এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের নজরদারিতে অভাবের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা ৷
নারায়ণ গোলদার নামে এক এলাকাবাসী জানান, প্রায়ই এই নির্জন রাস্তার ধারে মদের আসর বসে ৷ এদিন সকালে স্থানীয় বেশ কয়েকজন এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান ৷ এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে ৷ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে । ব্যক্তিটি এলাকার বাসিন্দা নন ৷ ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি ৷