গার্ডেনরিচে চলল গুলি, যুবকের দেহ উদ্ধার, খুন নাকি নেপথ্যে অন্য কারণ

নিহতের নাম শ্রেষ্ঠ ধারুকা৷ বয়স 29৷ তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিম বন্দর থানা৷

Body Recovered in Garden Reach
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় ফের গুলি চলার ঘটনা ঘটল। এই নিয়ে দেবীপক্ষের শুরুতেই আতঙ্ক ছড়াল গার্ডেনরিচে। সেখান থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে৷ ঘটনাটি খুন, নাকি ওই ব্যক্তি নিজেই গুলিয়ে চালিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়৷ পুলিশ পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল পৌনে 10টা নাগাদ হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে এলাকায় ছুটে আসেন বাসিন্দারা। সেখানে তাঁরা মাটিতে পড়ে থাকা এক যুবকের নিথর দেহ দেখতে পান। খবর যায় পশ্চিম বন্দর থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং প্লাস্টিকে ঢেকে দেওয়া হয় দেহটি। জানা গিয়েছে মৃতের নাম, শ্রেষ্ঠ ধারুকা (29)৷ বাড়ি হেস্টিংস থানা এলাকায়।

সোমবার সকালে কলকাতা পুলিশের ডিসি বন্দরের অফিসের কাছে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই যুবকের দেহ। ফলে এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের পাশ থেকে একটি রিভলভার এবং একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, ওই যুবককে খুন করে হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিষয়টি দেখে মনে হয় যে ছেলেটি নিজেই নিজেকে গুলি চালিয়েছে৷ আবার ওই যুবক নিজেই গুলিয়ে চালিয়ে এই চরম পদক্ষেপ করেছেন কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

তবে দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রশ্ন, অস্ত্র এল কোথা থেকে? উৎসবের মরশুমে শহরে ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্র আসার আশঙ্কা জোরদার হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, “ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।” পুলিশের মতে, প্রাথমিকভাবে মাথায় গুলি লেগেছে ওই যুবকের।

প্রসঙ্গত, এর আগের দিনই খাস কলকাতার চারু মার্কেট এলাকায় ঘটে যায় শুটআউট। রবিবার সকালে রেনকোট পরে দুই আততায়ী জিমে ঢুকে মালিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সুকৌশলে বেঁচে যান জিম মালিক৷ ঘটনার সময় জিমে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন সদস্য। হঠাৎ গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। জিমের সামনেই জমজমাট বাজার থাকায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যেও। গুলি চালানোর পরই দ্রুত পালিয়ে যায় আততায়ীরা। খবর পেয়ে চারু মার্কেট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) প্রিয়ব্রত রায় রবিবার জানিয়েছিলেন, এই ঘটনায় স্থানীয় চারু মার্কেট থানায় একটা অভিযোগ হয়েছে৷ সেই সময় জিমে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের একটা নামের তালিকা তৈরি হয়েছে৷ প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে৷ জিমের মালিকের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে৷ ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে৷ সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷

টানা দুই দিনে শহরের দুই প্রান্তে গুলি চলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে উদ্বেগ। পুজোর মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্নে নতুন করে চাপে কলকাতা পুলিশ।

