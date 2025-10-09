দক্ষিণ কলকাতার হোটেলে রহস্যজনক মৃত্যু, উদ্ধার দেহ
রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার একটি হোটেলে ছিলেন এক যুবক ৷ বুধবার রাত থেকে তাঁর রুমের দরজা বন্ধ ছিল, আজ দুপুরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
Published : October 9, 2025 at 6:13 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে উদ্ধার ব্যক্তির দেহ। মৃতের নাম আর্যভট্ট ভাওয়াল (34)। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি নিজেই নিজের জীবন নিয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি নোটও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
লালবাজার সূত্রের খবর, ওই যুবকের বাড়ি বালিগঞ্জ স্টেশন রোড এলাকায়। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তিনি রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার এই হোটেলে থাকছিলেন। তদন্তে নেমে পুলিশ হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে, বেশ কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি হোটেলে আসেন ও নিজেকে তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী বলে পরিচয় দেন। প্রতিদিনের মতোই তিনি বাইরে যেতেন এবং সন্ধেয় ফিরে আসতেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে তাঁর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন হোটেল কর্মীরা। প্রায়ই তাঁকে ফোনে কারও সঙ্গে তীব্র তর্ক করতে দেখা গিয়েছিল। ঘর থেকেও প্রায়শই চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেতেন কর্মচারীরা।
লালবাজার সূত্রের খবর, বুধবার থেকে ঘরটি তালাবন্ধ অবস্থায় থাকায় সন্দেহ হয় হোটেল কর্মীদের। বহুবার দরজায় টোকা দিতেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে দরজা খুলতেই দেখা যায়, বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে আর্যভট্ট ভাওয়ালের দেহ। তাঁর পাশে মেলে একটি নোট।
এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । রবীন্দ্র সরোবর থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে । একটি ফোন বাজেয়াপ্ত হয়েছে।" পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের জেরেই আর্যভট্ট হয়তো নিজের জীবন নিয়েছেন ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনার পর হোটেলের অন্যান্য অতিথি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। হোটেলের এক কর্মী বলেন, "মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু বুধবার সকালে ঘর থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তখনই সন্দেহ হয় ৷" তদন্তে নেমে পুলিশ আর্যভট্টের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে । তাঁর ফোন রেকর্ড ও দেহর পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া নোটের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। গতকাল রাতেই কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। ঠিক কী কারণে এমন পদক্ষেপ, সেই উত্তর খুঁজছে পুলিশ।