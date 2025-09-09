মুর্শিদাবাদের ডোমকলে 40 জনকে নিয়ে পদ্মায় উল্টে গেল নৌকা

মুর্শিদাবাদের ডোমকলে 40 জনকে নিয়ে পদ্মায় উল্টে গেল নৌকা
কৃষকরা পদ্মা পেরিয়ে চরে চাষের কাজে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু নদীর ঢেউয়ে উল্টে গিয়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদে ৷
Published : September 9, 2025 at 6:26 PM IST
রানিনগর, 9 সেপ্টেম্বর: চল্লিশ জন কৃষককে নিয়ে পদ্মায় উল্টে গেল নৌকা ৷ মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পদ্মা পেরিয়ে চাষের কাজে যাচ্ছিলেন কৃষকরা ৷ নদী পেরনোর সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ কয়েকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর ৷ নিখোঁজ কৃষকদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি ৷ তাঁদের মধ্যে সুজন শেখ নামের এক কৃষক পদ্মায় তলিয়ে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । ডোমকলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম বাজাজ বলেন, "তল্লাশি অভিযান চলছে । ডুবুরি টিম আনা হচ্ছে ৷"
এদিন ঘটনার পর থেকে স্থানীয়, পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী একযোগে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ৷ তবে দুপুর পর্যন্ত সুজন শেখের কোনও হদিশ মেলেনি ৷ ডুবে যাওয়া নৌকাটির সন্ধন পেয়েছে অনুসন্ধানকারীরা ৷ জানা গিয়েছে, 25 জন সাঁতার কেটে পাড়ে পৌঁছতে পেরেছেন ৷ কতজন নিখোঁজ, তা কেউ জানে না ৷ উদ্ধার কার্য দেখতে পদ্মাপাড়ে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা ৷
একটি নৌকায় চর সরণদাজপুর কারগিল ঘাট থেকে পদ্মা পেরিয়ে অন্য পারে যাওয়ার সময় নৌকাটি উল্টে যায় ৷ পদ্মা পেরিয়ে চাষের কাজে যাচ্ছিলেন কৃষকরা ৷ রানিনগর থানা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নৌকাডুবি হয় ৷ সাতসকালে নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ নৌকাটিতে প্রায় 40 জন কৃষক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁরা চরের জমিতে কাজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ৷
নৌকায় ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হয়েছিল বলে খবর ৷ পাশাপাশি পদ্মা পার হওয়ার সময় উত্তাল ঢেউয়ের জন্যে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে নদীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানিনগর থানার পুলিশ ৷
সুজন শেখ নামের এক যুবক নিখোঁজ ৷ মাছ ধরার জাল নদীতে ফেলে তাঁর সন্ধান করা হচ্ছে ৷ নৌকাটিতে প্রায় 35-40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ 25 জন সাঁতার কেটে তীরে আসেন ৷ কেউ কেউ দূরে কোথাও তীরে উঠেছেন বলে অনুমান বাসিন্দাদের ৷
উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন সুজন শেখের পরিবারের লোকজন ৷ প্রশাসনের তরফ থেকে ডুবুরি আনা হচ্ছে ৷ তবে সকাল থেকে বেশ কয়েকটি নৌকা তল্লাশি অভিযানে নামানো হয়েছে ৷