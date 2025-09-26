যতীন দাস পার্ক স্টেশনে ঝাঁপ, ব্লু লাইনে আংশিক বন্ধ মেট্রো চলাচল
Published : September 26, 2025 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: ফের কলকাতা মেট্রোয় ঝাঁপ৷ এবার ঘটনাটি ঘটেছে যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে৷ শুক্রবার দুপুর 1টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে৷ এর জেরে ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল৷
মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে শুক্রবার এক ব্যক্তি ঝাঁপ দেন৷ ডাউন লাইনে এই ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে৷ এর জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং শহিদ ক্ষুদিরাম (বৃজি) থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ)-এর মধ্যে পরিষেবা চালানো হচ্ছে৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুপুর 1টা নাগাদ ডাউন লাইনে একটি ট্রেন দমদমের দিক থেকে এসে যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করছিল৷ সেই সময়ই এক ব্যক্তি ঝাঁপ দেন৷ মেট্রোর রেকটি দ্রুত ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে৷ ততক্ষণে স্টেশনে ওই রেকের দু‘টি কামরা প্রবেশ করেছে৷ বাইরে থেকে মেট্রোর কর্মীরা ও আরপিএফ-এর জওয়ানরা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেন৷
এর পর এক এক করে কয়েকটি দরজা খোলা হয়৷ তার পর সেই দরজাগুলি দিয়ে একে একে যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামানো হয়৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে স্টেশনে ঘোষণাও করা হয় পরিষেবা বন্ধ রাখার বিষয়টি নিয়ে৷ পরে ‘আমার কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ৷
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়: যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।