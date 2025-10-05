বন্ধ ঘরে মিলল মা-ছেলের রক্তাক্ত দেহ, খুন করে পলাতক স্বামী !
মৃত মহিলার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ । অভিযুক্ত ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
Published : October 5, 2025 at 2:43 PM IST
ঢোলাহাট, 5 অক্টোবর: বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল মা ও ছেলের রক্তাক্ত দেহ । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুর এলাকায় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল । অভিযোগ, শনিবার রাতে স্বামী ফিরোজ হালদার স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে পালিয়ে যান । পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ডাকাডাকি করেও সাড়া না-মেলায় রবিবার সকালে মহিলার ঘরের দরজা খুলেই স্থানীয়দের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় । তাঁরা দেখেন, ঘরের মেঝে ভিজে গিয়েছে রক্তে । স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির ভিতর রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন । ঢোলাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় । মৃত মহিলার নাম মনোয়ারা বিবি (40) এবং তাঁর ছেলে আনোয়ার হালদার (7) ।
স্থানীয় বাসিন্দা করিমউদ্দিন হালদার বলেন, "সকালবেলা ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মনোয়ারা বিবি এবং তাঁর সন্তানের রক্তাক্ত দেহ । পুলিশ এসে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে । আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক এবং এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক । মহিলা খুব ভালো ছিল ৷ নিজে কাজ করে খেত ৷ আমাদের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায় সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মনোয়ারার স্বামী । এই ঘটনার পর থেকে মনোয়ারা স্বামী পলাতক ।"
চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী ও তৃণমূল নেতা আফতাউদ্দিন লস্কর বলেন, "ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ৷ ওদের কোনও পারিবারিক শত্রুতা ছিল বলে জানা নেই ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ দলীয় তরফে পুলিশকে সঠিক তদন্ত করতে বলা হয়েছে ৷ আমরা দল থেকে পরিবারকে আশ্বাস দিয়েছি দোষী ধরা পড়বে ৷"
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, "রবিবার সকালে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত জামালপুর এলাকায় একটি বাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় মা ও সন্তানের দেহ । দেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যে কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । মৃত ওই মহিলার নাম মনোয়ারা বিবি । মৃত ওই মহিলার পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছি আমরা । এই ঘটনার পর থেকে মৃত ওই মহিলার স্বামী পলাতক ৷ অভিযুক্ত স্বামীর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । মৃত ওই মহিলা শশুরবাড়ির বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছি আমরা । আমরা আশা করছি, খুব শীঘ্রই এই খুনের ঘটনার কিনারা করতে পারব ।"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ।