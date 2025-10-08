ETV Bharat / state

গলায় পেঁচানো বেল্ট, রেললাইনের ধারে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত দেহ

বুধবার সকালে গোবরডাঙা-মসলন্দপুর স্টেশনের মাঝে দুই রেললাইনের মাঝের ড্রেন থেকে দেহ উদ্ধার হয়৷ তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ৷

BODY FOUND NEAR RAILWAY TRACKS
রেললাইনের ধারে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত দেহ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোবরডাঙা (উত্তর 24 পরগনা), 8 অক্টোবর: দুই রেল লাইনের মাঝে গলায় বেল্ট জড়ানো যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গোবরডাঙা-মসলন্দপুর স্টেশনের মাঝে গোবরডাঙা রেল ব্রিজ এলাকায়। এখনও পর্যন্ত ওই যুবকের পরিবার জানা যায়নি। রেল পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এটাকে খুনের ঘটনা বলেই মনে করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে লাইন ধরে ট্রেন ধরতে যাচ্ছিলেন কয়েকজন। তখন তাঁরা রেল লাইনের ধারের বস্তির বাসিন্দাদের এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকতে দেখেন। তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারে, দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেখা যায়, দেহটি দুই লাইনের মাঝে ড্রেনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। গলায় বেল্ট বাঁধা ছিল। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ছিল।

BODY FOUND NEAR RAILWAY TRACKS
রেললাইনের ধারে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত দেহ (নিজস্ব ছবি)

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে কোথাও খুন করে দেহ লাইনের ধারে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নিহত এলাকার কেউ নন বলেই মন করছেন স্থানীয়রা। মুখ ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ মনে করছে ভারী কিছু বস্তু দিয়ে মুখ থেঁতলে যাওয়া হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্যই এটা করা হয়েছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন ঠিক চিনে উঠতে পারছেন না। এখনও পর্যন্ত মৃত যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। দেহ দেখে মনে হচ্ছে, মৃত যুবকের বয়স তিরিশের আশপাশে হবে। ঘটনাস্থলে গিয়ে একযোগে তদন্ত শুরু করেছে গোবরডাঙা থানার পুলিশ এবং বনগাঁ জিআরপি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বাইরে কোথাও খুন করে ওই যুবকের দেহ রাতের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যুবকের বিষয়ে তথ্য পেতে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

BODY FOUND NEAR RAILWAY TRACKS
রেললাইনের ধারে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত দেহ (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, "যুবকের মুখ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিল। চোখে-মুখেও ছিল রক্তে ভরা। এমনই অবস্থা যে দেখে চেনার উপায় নেই। মনে হচ্ছে তো কেউ খুন করে দেহ ফেলে গিয়েছে। বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। পুলিশ খতিয়ে দেখছে।’’

বিষয়টি নিয়ে বনগাঁ জিআরপির এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ওই যুবকের পরিচয় পেতে আশপাশের থানায় খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে, কোনও মিসিং ডায়েরি হয়েছে কি না। খুন না অন‍্য কিছু, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।"

আরও পড়ুন -

  1. কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু দুই সহকর্মীর

For All Latest Updates

TAGGED:

উদ্ধার যুবকের দেহBODY FOUNDগোবরডাঙাবনগাঁBODY FOUND NEAR RAILWAY TRACKS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.