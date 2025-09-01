কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল শহর কলকাতায় ৷ ঘটনাস্থল হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত কবরডাঙা মাছ বাজার ৷ জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ মৃতের পরিচয় জানতে খোঁজ শুরু করেছে ৷
কবরডাঙা মাছ বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, রাত প্রায় দেড়টা থেকে দু’টোর মধ্যে এই নির্মম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত দু’টোর পর থেকে মাছের গাড়ি বাজারে প্রবেশ করতে শুরু করে ৷ সেই সময় এই ঘটনা ঘটলে ব্যবসায়ীদের চোখে পড়ার কথা ছিল ৷ ফলে অনুমান করা হচ্ছে, ঘটনাটি মাঝরাতে ঘটে থাকতে পারে ৷
মৃত যুবকের পরিচয় সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পুলিশের কাছে নেই ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মৃতদেহের পাশেই একটি বড় পাথর পড়েছিল, যার গায়ে রক্তের ছাপ দেখা গেছে ৷ তদন্তকারীরা মনে করছেন, সেই পাথর দিয়েই মাথা থেঁতলে কেউ বা কারা পরিকল্পিতভাবে যুবককে হত্যা করেছে ৷ তবে, খুনের মূল উদ্দেশ্য কী, সেই রহস্য উন্মোচন পুলিশ এখনও করতে পারেনি ৷ এই ঘটনার জেরে কবরডাঙা বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷
জানা গিয়েছে, হরিদেবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ এরপর এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি বাজার ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, হত্যাকাণ্ড ঘিরে কোন ব্যক্তি বা কোন চক্রের যোগ রয়েছে তা আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, তারা দ্রুত অপরাধীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে এবং এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের ধারণা, মাছবাজার সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানো অসামাজিক চক্র বা পরিচিত কারও হাত থাকতে পারে এই ঘটনায় ৷ তবে, সমস্ত সূত্র ও তথ্য বিশ্লেষণ করে, সিসিটিভি ফুটেজ ও দেহের ফরেন্সিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রূপেশ কুমার বলেন, "ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে সবক’টি থানায় ইতিমধ্যে সব তথ্য পাঠানো হয়েছে ৷ বাজারের মাছ ব্যবসায়ীদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে ৷ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷"