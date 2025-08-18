মধ্যমগ্রাম, 18 অগস্ট: মাঝরাতে মধ্যমগ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! স্থানীয় একটি হাইস্কুলের সামনে উড়ালপুলের নীচে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। যার জেরে প্রাণ গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের এক বাসিন্দার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সচ্চিদানন্দ মিশ্র। বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন।বারাসত মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে মৃত্যু হয় আহত ব্যাক্তির। আজ দুপুর নাগাদ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন।
তবে, কী থেকে এই বিস্ফোরণ তা ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। এদিন ফরেনসিক দলকে সহযোগিতার জন্য বিস্ফোরণস্থলে হাজির ছিল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশও। ফরেনসিক রিপোর্ট এলেই বিস্ফোরণের রহস্য উদঘাটিত হতে পারে বলে ধারণা তদন্তকারীদের। এনআইএ-র টিম বিস্ফোরণস্থলের পাশাপাশি বারাসত মেডিক্যাল কলেজেও যান মৃত যুবকের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে।
পুলিশ ও মন্ত্রীর বক্তব্য -
- এই বিষয়ে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "এনিয়ে আতঙ্ক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই, এ নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। ব্যাগ থেকে জামাকাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি।তদন্ত চলছে।"
- অপরদিকে, খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বলেন, "স্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। এই ধরনের ঘটনা মধ্যমগ্রাম শহরে আগে কখনও ঘটেনি। কেন ঘটল তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা চলছে। শোনা যাচ্ছে যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি নাকি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কী উদ্দেশ্যে এসেছিল তা পুলিশের তদন্ত হলেই জানা যাবে। আশা করছি, পুলিশ অনুসন্ধান করে ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চয় খুঁজে বের করবে।"
সকালেই ঘটনাস্থলে NIA -
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। ব্যাগের ভিতরে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল চার্জার, তার এবং জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই মেলেনি ৷ বিস্ফোরণের বিষয়টি জানতে পেরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা তথা এনআইএ-র একটি টিম সোমবারই পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে।সেখানে মিনিট দশেক থেকে পর্যবেক্ষণ করেন এনআইএ-র তিন সদস্যের টিম। এরপর, সেখান থেকে বেরিয়ে যান তাঁরা। যাওয়ার আগে বিস্ফোরণস্থলের বেশ কিছু ফটোগ্রাফি করে নিয়ে গিয়েছেন এনআইএ-র আধিকারিকরা।
ব্যাগের মধ্যে কি বোমা ছিল ?
কিন্তু কীভাবে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল ? কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল সেখানে ? তা ঘিরে রীতিমতো রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনাস্থলে মজুত কোনও বোমা থেকে এই বিস্ফোরণ কি না, তা জানতে রাতেই সেখানে যায় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। তবে, ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহজনক কোনও বস্তু কিংবা বোমা পাওয়া যায়নি বলেই জানা গিয়েছে। ফলে, বিস্ফোরণ ঘিরে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে।
বিস্ফোরণ এলাকা জনবহুল -
জানা গিয়েছে, মধ্যমগ্রামের যেখানে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে সেই এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল। বিস্ফোরণস্থলের ঠিক সামনেই রয়েছে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল। আশপাশে রয়েছে বহু দোকানপাটও। মধ্যমগ্রাম উড়ালপুলও চলে গিয়েছে সেখান থেকে। যেটি মিশেছে সোদপুর রোডের সঙ্গে। অনবরত লোকজনের যাতায়াত-চলাফেরা। স্বভাবতই এরকম একটি জমজমাট এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গভীর রাতে না-ঘটে যদি দিনের বেলায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটত তাহলে কী হত ? এই ভেবেই আতঙ্কিত অনেকেই ৷
ঘটনাস্থল মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল -
স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাত একটা নাগাদ মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের গেটের সামনে জনকল্যাণ মাঠের উল্টোদিকে রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চের একটি বেঞ্চে বসেছিলেন বছর পঁচিশের সচ্চিদানন্দ। সেই সময় আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো চত্বর। সিসিটিভি ফুটেজও সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ছবি ধরা পড়েছে। এরপরেই খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। তারাই গুরুতর আহত ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে তিনি গুরুত জখম হন ৷
মৃত যুবক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা -
ঝলসে যায় শরীরের বিভিন্ন অংশও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভিন রাজ্যের ওই যুবকের চিকিৎসা চলছিল বারাসত মেডিক্যালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোমবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় সচ্চিদানন্দের। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ওই যুবক কী উদ্দেশ্যে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। যেহেতু বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেহেতু যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে বারাসত জেলা পুলিশ।
IED ব্লাস্টও হতে পারে -
পরিবার সূত্রে খবর, ওই যুবক হরিয়ানার একটি কারখানায় কাজ করতেন। মাঝে মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরতেন না। স্বভাবতই উত্তরপ্রদেশের যুবক কীভাবে মধ্যমগ্রামে পৌঁছলেন তা নিয়ে তদন্তকারীদের ধোঁয়াশা কাটছে না কিছুতেই। সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায় ৷ অন্যদিকে, বিস্ফোরণের ধরন দেখে পুলিশের অনুমান এটি IED বিস্ফোরণ হলেও হয়ে থাকতে পারে। তা নিশ্চিত হতেই ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক ৷