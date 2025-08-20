রানিবাঁধ (বাঁকুড়া): জেলা কমিটি ঘোষণা হতেই বাঁকুড়া বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ্যে । দুঃখীরানি মুদিকে অবিলম্বে নবনিযুক্ত জেলা সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বুধবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির নিচুতলার কর্মীরা । দলীয় কার্যালয়ে তালাবন্ধ করে আপাতত ওই মণ্ডলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ।
বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় কমিটি গঠনের পর মঙ্গলবার সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ দেখা যায় ওই জেলা কমিটিতে শুধু স্থান পাওয়াই নয়, জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে নাম রয়েছে রানিবাঁধের দুঃখীরানি মুদির । আর এতেই রানিবাঁধ এলাকায় থাকা বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু করে । বুধবার ওই মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে তালা দিয়ে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মীরা ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, দুঃখীরানি মুদি আগে বিজেপি করলেও 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে দল ধরাশায়ী হওয়ার পর তৃণমূলের পতাকা ধরে বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন । তৃণমূলে যোগ দেওয়া সেই দুঃখীরানিকেই ফের বিজেপির জেলা সম্পাদক পদে বসানো হয়েছে।
তাই তাঁকে অবিলম্বে ওই পদ থেকে অপসারণ না-করা পর্যন্ত রানিবাঁধ 2 নম্বর মণ্ডলের দলীয় কার্যালয় বন্ধের পাশাপাশি ওই মণ্ডলে দলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের অন্যান্য কর্মীরা । বিষয়টি তাঁরা লিখিতভাবে জেলা নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা ।
এদিকে দুঃখীরানি মুদি তৃণমূলে যোগদানের কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন । তবে তাঁর দাবি, 2021-এর নির্বাচনে রানিবাঁধ বিধানসভায় তৃণমূল জয়লাভ করার পর তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল । তাঁর কেনা জমি দখল করে নিতে য়েচেছিল শাসকদলের কর্মীরা । সেই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সেই সময় তৃণমূলের পতাকা ধরেছিলেন তিনি । তবে সেভাবে কোনওদিনই তৃণমূল করেননি তিনি ।
এদিকে ঘটনাটি নিয়ে তৃণমূলের রানিবাঁধ ব্লক সভাপতি চিত্তরঞ্জন মাহাতো বলেন, "দুঃখীরানি কোনওদিনই তৃণমূলে ছিলেন না । ওনাকে বিজয় মিছিলে দেখা গিয়েছিল কারণ তৃণমূলের জয়লাভের পর উনি মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন ।"