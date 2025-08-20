ETV Bharat / state

নবনির্বাচিত সম্পাদক না-পসন্দ, নাম ঘোষণা হতেই কার্যালয়ে তালা বিজেপি কর্মীদের - BJP INNER CLASH IN BANKURA

গেরুয়া শিবিরের বিক্ষুব্ধ কর্মীদের দাবি, যাঁকে সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি তৃণমূল করেন । যদিও নবনির্বাচিত সম্পাদক তা মানতে নারাজ ।

Ranibandh bjp
দলের মণ্ডল কার্যালয়ে তালা দিলেন রানিবাঁধের ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 8:19 PM IST

রানিবাঁধ (বাঁকুড়া): জেলা কমিটি ঘোষণা হতেই বাঁকুড়া বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ্যে । দুঃখীরানি মুদিকে অবিলম্বে নবনিযুক্ত জেলা সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বুধবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির নিচুতলার কর্মীরা । দলীয় কার্যালয়ে তালাবন্ধ করে আপাতত ওই মণ্ডলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ।

বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় কমিটি গঠনের পর মঙ্গলবার সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ দেখা যায় ওই জেলা কমিটিতে শুধু স্থান পাওয়াই নয়, জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে নাম রয়েছে রানিবাঁধের দুঃখীরানি মুদির । আর এতেই রানিবাঁধ এলাকায় থাকা বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু করে । বুধবার ওই মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে তালা দিয়ে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মীরা ।

জেলা সম্পাদকের অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের, শুনুন সব পক্ষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দুঃখীরানি মুদি আগে বিজেপি করলেও 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে দল ধরাশায়ী হওয়ার পর তৃণমূলের পতাকা ধরে বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন । তৃণমূলে যোগ দেওয়া সেই দুঃখীরানিকেই ফের বিজেপির জেলা সম্পাদক পদে বসানো হয়েছে।

তাই তাঁকে অবিলম্বে ওই পদ থেকে অপসারণ না-করা পর্যন্ত রানিবাঁধ 2 নম্বর মণ্ডলের দলীয় কার্যালয় বন্ধের পাশাপাশি ওই মণ্ডলে দলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের অন্যান্য কর্মীরা । বিষয়টি তাঁরা লিখিতভাবে জেলা নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা ।

Ranibandh bjp
রানিবাঁধে দলীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

এদিকে দুঃখীরানি মুদি তৃণমূলে যোগদানের কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন । তবে তাঁর দাবি, 2021-এর নির্বাচনে রানিবাঁধ বিধানসভায় তৃণমূল জয়লাভ করার পর তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল । তাঁর কেনা জমি দখল করে নিতে য়েচেছিল শাসকদলের কর্মীরা । সেই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সেই সময় তৃণমূলের পতাকা ধরেছিলেন তিনি । তবে সেভাবে কোনওদিনই তৃণমূল করেননি তিনি ।

এদিকে ঘটনাটি নিয়ে তৃণমূলের রানিবাঁধ ব্লক সভাপতি চিত্তরঞ্জন মাহাতো বলেন, "দুঃখীরানি কোনওদিনই তৃণমূলে ছিলেন না । ওনাকে বিজয় মিছিলে দেখা গিয়েছিল কারণ তৃণমূলের জয়লাভের পর উনি মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন ।"

