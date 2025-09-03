জলপাইগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: পিএফ দফতর থেকে পিএফ সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিলে নাকি তা হারিয়ে যাচ্ছে ! জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে পিএফের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে ! বুধবার এই অভিযোগ নিয়ে পিএফ দফতরে হাজির হলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা ৷ দফতরের কর্মীদের ধমকও দিতে দেখা গেল তাঁকে ৷
ক্ষুব্ধ সাংসদের প্রশ্ন, কীভাবে এমন ঘটনা ঘটছে ? তাঁর অভিযোগ, পিএফ দফতরের আধিকারিকের কাছে পিএফ সংক্রান্ত তথ্য চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না । তাই এবার তিনি মন্ত্রকের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ৷ তথ্য না পেলে হাইকোর্টের দ্বারস্থও হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মনোজ টিগ্গা ।
আলিপুরদুয়ারের সাংসদের অভিযোগ, ‘‘আমি কিছু চা-বাগানের নাম পিএফ কমিশনারকে দিয়েছিলাম । ডিমডিমা, লঙ্কাপাড়া, ধরনিপুর, কোহিনুর চা-বাগানের কিছু পিএফ নম্বর ও ইনস্যুরেন্স ক্লেম কত টাকা দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়েছিলাম । কিন্তু সেই তথ্য আমরা পাইনি । জোনাল অফিসের অনুমতি ছাড়া তিনি দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন । আমি শ্রমমন্ত্রী-সহ স্পিপারকেও জানাব যে তথ্যগুলো পাচ্ছি না ।’’
মনোজ টিগ্গার দাবি, ‘‘এই পিএফ দফতর দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে । এটা আমি ভাঙবই । কখনও বলছে পিএফের কাগজ হারিয়ে গিয়েছে । কখনও বলছে মেইল পাইনি । নানা অজুহাত দিচ্ছে । কোনও আধিকারিক বদলি হতে পারে । কিন্তু অফিসটা তো আছে । চারটে রিজিওনাল অফিসে দুর্নীতি হচ্ছে । শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, জঙ্গিপুরে দুর্নীতি হচ্ছে । আমি আর একবার সুযোগ দিচ্ছি ৷ এরপর আর সুযোগ দেব না ।’’
বিজেপির এই সাংসদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘‘এরপর যা করার করব । আমরা সব অভিযোগ তথ্য দিয়ে মেইল করে দিয়েছি । ধরনিপুরে জীবিত থাকা সত্ত্বেও অনেকের টাকা তুলে নিয়েছে । যারা ক্লেম করছে, তারা পরিবারের কেউ না । ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট বানানো হচ্ছে । কারা পিএফের টাকা তুলছে, সেটা ধরার চেষ্টা আমি করছি । তেলিপাড়া, বানারহাট এলাকায় একটা র্যাকেট কাজ করছে । সরকারি আধিকারিক ও বিধায়ক সাংসদদের সই জাল করা হচ্ছে ।’’
আলিপুরদুয়ারের সাংসদ কাঠগড়ায় তুলেছেন পিএফ দফতরের কর্মীদেরই ৷ তাঁর অভিযোগ, এই চক্রের সঙ্গে পিএফ দফতরের কর্মীদের যোগসাজশ রয়েছে ৷ না হলে জীবিত মানুষের টাকা তুলে নেওয়া সম্ভব নয় ৷ তিনি এই চক্রকে শেষ করতে বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন মনোজ টিগ্গা ৷
জলপাইগুড়ির পিএফ কমিশনার পবন কুমার বনসাল বলেন, ‘‘সাংসদ যে অভিযোগ করছেন, তা ভিত্তিহীন । ধরনিপুর চা-বাগানের যে অভিযোগ এসেছিল জীবিতকে মৃত দেখিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে, সেটা ঠিক নয় । আমরা তদন্ত করছি । এখন সব কিছুই অনলাইনে হচ্ছে । তবে যদি নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে আমরা সেই কেসটির পুর্ণাঙ্গ তদন্ত করব । সাংসদ যখন যা তথ্য চাইছেন, আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে তথ্য তুলে দেওয়া হয় ।’’