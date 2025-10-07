'মুখ্যমন্ত্রীর দিন শেষ হয়ে এসেছে', হুঁশিয়ারি বিপ্লবের; ছাব্বিশে খগেনের রক্তের বদলা চান শুভেন্দু

'মুখ্যমন্ত্রীর দিন শেষ হয়ে এসেছে', হুঁশিয়ারি বিপ্লবের; ছাব্বিশে খগেনের রক্তের বদলা চান শুভেন্দু
বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করলেন রাজ্যে ভোটের দায়িত্বে থাকা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব ৷ তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন হবেন ৷
Published : October 7, 2025 at 8:11 PM IST
দার্জিলিং, 7 অক্টোবর: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজের দায়িত্বটা জানেন না ৷ পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে ৷ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব ৷ মঙ্গলবার তিনি শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে যান ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
এদিন শুভেন্দু অধিকারী ও বিপ্লব দেব নাগরাকাটায় বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান ৷ এরপর আক্রান্ত মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে দেখতে যান ৷ তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দেন ৷
বিজেপি নেতারা জানান, এবার তফশিল উপজাতি কমিশনের তরফে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এর জবাব দিতে দিল্লি যেতে হবে ৷ পাশাপাশি বিজেপির তরফে গোটা ঘটনায় সিবিআই কিংবা এনআইএ'র মতো নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
সম্প্রতি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব বর্তেছে বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেবের উপর ৷ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব অভিযোগ করেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও দায়িত্ব নিতে চান না ৷ আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয় ৷ বিপর্যয় ঘোষণা করার দায়িত্ব রাজ্যের, যা জেলাশাসকের মাধ্যমে করতে হয় ৷ কিন্তু তিনি তা করেননি ৷ কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে 1 হাজার 300 কোটি টাকা দিয়েছে ৷ কিন্তু তিনি বিপর্যয়ের নির্দেশিকা জারি করেননি ৷"
তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "বিজেপি সাংসদ, বিধায়কের উপর হামলা করা হল ৷ সাংসদকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হল ৷ অভিযুক্তদের প্রত্যেকের চেহারা পুলিশের কাছে আছে ৷ খগেন মুর্মু দু'বারের সাংসদ ৷ তিনি আদিবাসী নেতা ৷ এই আদিবাসীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর ভালোবাসার এই নমুনা ! পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে, আর এই ধরনের গুন্ডারা, যাঁরা আগেও শুভেন্দু অধিকারীর উপরে হামলা করেছিল, এবারও সেই গুন্ডারা এই হামলা চালিয়েছে ৷ এসবই হচ্ছে রাজ্যের মদতে ৷ তিনি তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন ৷ তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে ৷ কিন্তু যাঁরা এসব করছে, তাদের তখন কী অবস্থা হবে ! ভারতে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের ভারতের রীতিনীতি মেনে থাকতে হবে ৷ আমি বিপ্লব দেব ৷ আমি সবার নাম লিস্ট করে রাখি ৷"
অন্যদিকে একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "খগেন মুর্মুর এই রক্তে ছাব্বিশের নির্বাচনে বদলা হবে ৷ বাংলা সুদ-সহ তা উসুল করবে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর 24 ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনার পদক্ষেপ হবে ৷ আগামিকাল কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মামলা হবে ৷ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি বলছি, এই ঘটনায় এনআইএ বা সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত ৷"
তিনি আরও বলেন, "যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাত ও আনসারুল্লার মতো নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর কোনও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে ৷ তার জন্য নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য দাবি করা হবে ৷" বিজেপি নেতা জানান, মুখ্যমন্ত্রী খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে যেসব কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অমানবিক ৷ কারা তাঁকে মারধর করল, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল ? এসব না জিজ্ঞেস করে সুগারের কথা বলছেন তিনি ৷
এদিকে এদিনই মিরিকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ তিনি এই বিপর্যয়ের সময় রাজনীতি না করে কেন্দ্র ও রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে ৷ মঙ্গলবার ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিকের সৌরেনি এলাকা পরিদর্শনের পর একথা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ৷
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাকে নিয়ে মিরিকের ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য বা ক্ষোভ প্রকাশ না করেননি ৷
কিরেণ রিজিজু বলেন, "এটা রাজনীতি করার সময় নয় ৷ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল মিলে কাজ করছে ৷ আমাদের প্রধান লক্ষ্য এখন প্রত্যেকের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া ৷ রাজ্য এবং কেন্দ্রকে একসঙ্গে কাজ করে এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ৷"
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, দার্জিলিং জেলায় বিপর্যয়ে মৃতদের প্রতি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৷ এছাড়া বিজেপি সাংসদ মৃতদের পরিবার পিছু আরও দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানান ৷