নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ-বিধায়ক, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে রক্তাক্ত হলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ ভাঙচুর করা হল বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়ি ৷
Published : October 6, 2025 at 1:37 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 সেপ্টেম্বর: নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদ । পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ভাঙচুর করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়ি ৷ অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে ৷ নাগরাকাটা থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানাবেন বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদ ।
সোমবার নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিল বিজেপি প্রতিনিধি দল ৷ অভিযোগ, সেই সময়ই বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কে দেখে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ৷ এরপর বচসা থেকে শুরু হয় হাতাহাতি ৷ তখন খগেন মুর্মুকে নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এরপর তাঁদের টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলে ৷ কোনওক্রমে সাংসদ ও বিধায়ক গাড়িতে উঠে গেলে পাথর ছুঁড়ে তাঁদের গাড়ির উপর চলে আক্রমণ ৷ পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হন খগেন মুর্মু ৷ ভাঙে গাড়ির কাচ ৷ পুলিশের সামনেই বিজেপি প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ চলে বলে অভিযোগ ৷ বিজেপি নেতাদের কথায়, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ৷
বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমরা নাগরাকাটা বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে যাচ্ছিলাম । নাগরাকাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে । সাংসদ খগেন মুর্মু গুরুতর আহত । তাঁকে উদ্ধার করে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি । আমাদের গাড়ির উপর চারপাশ থেকে আক্রমণ করা হয়েছে । বড় বড় পাথর দিয়ে আমাদের গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে ।"
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে আক্রমণের ছবি নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে তুলে ধরেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য ৷ তিনি লিখেছেন, "বাংলায় তৃণমূলের জঙ্গলরাজ ! বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, যিনি একজন সম্মানিত আদিবাসী নেতা এবং উত্তর মালদহের দুইবারের সাংসদ, তিনি জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলের নাগরাকাটায় ভয়াবহ বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং ভূমিধসের পর ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সহায়তা করতে যাওয়ার সময় তৃণমূলের গুন্ডাদের আক্রমণের শিকার হন ।"
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর কলকাতা কার্নিভালে নাচছেন, তখন তৃণমূল এবং রাজ্য প্রশাসন কোনও কাজেই নেই । যাঁরা আসলে জনগণকে, বিজেপি নেতা এবং কর্মীদের সাহায্য করছেন, তাঁদের ত্রাণের কাজ করার জন্য আক্রমণ করা হচ্ছে । এটাই তৃণমূলের বাংলা, যেখানে নিষ্ঠুরতা শাসন করে এবং সমবেদনা দেখালে শাস্তি পেতে হয় ।"
উল্লেখ্য, গতকাল জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা, ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বানারহাটে বন্যা পরিস্থিতি হয় । নাগরকাটায় পাঁচজনের মৃত্যু হয় । আজ সকালে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, সাংসদ খগেন মুর্মুকে নিয়ে নাগরাকাটায় শুলকা পাড়া, বামন ডাঙ্গায় যান । সেখানেই তাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ । আজই নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা । কিছুক্ষণ পরেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যেরও নাগরকাটায় আসার কথা ।