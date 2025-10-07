ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক মনোজ, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক মনোজ, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে
ত্রাণ দিতে গিয়ে ফের আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক ৷ এবার জলপাইগুড়ির কুমারগ্রামের প্রত্যন্ত বিত্তিবাড়িতে বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের উপর চড়াও হলেন এলাকাবাসী ৷
জলপাইগুড়ি, 7 অক্টোবর: বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার রেশ এখনও কাটেনি ৷ এর মধ্যে ফের আক্রান্ত হলেন বিজেপি বিধায়ক ৷ মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে স্থানীয়রা তাঁর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷ বিধায়কের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই চক্রান্ত করে তাঁকে আক্রমণ করেছে ৷ ত্রাণ বিলি করতে দেয়নি ৷
এদিনের হামলায় দু'টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় ৷ পাশাপাশি বিধায়কের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীকে মারধর করে তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ৷ পদ্মশিবিরের নেতার অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীদের আক্রমণে আহত হয়েছে বিজেপির তিন জন মহিলা কর্মী ৷ তাঁদের মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ৷ এখন তাঁরা সবাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর ৷
বিধায়ক মনোজ দলীর কর্মীদের নিয়ে বিত্তিবাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী দিতে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানে স্থানীয়রা ৷ এরপর বিধায়ককে আটকে দেওয়া হয় ৷ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ জওয়ানরা বিধায়ককে রক্ষা করতে গেলে জওয়ানদের উপর চড়াও হয় স্থানীয়রা ৷ এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ চলে ৷ তাঁদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ ৷ এর সঙ্গে লোহার রড দিয়ে ওই জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ ৷ তখন কেন্দ্রীয় বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে অনেকে পালিয়ে যায় ৷
বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ বলেন, "আমি প্রত্যন্ত বিত্তি বাড়িতে এসেছিলাম ত্রাণ বিতরণ করতে ৷ তৃণমূলের হার্মাদরা আমাদের উপর হামলা করল ৷ তৃণমূল ত্রাণ দেবে না আমাদেরও ত্রাণ দিতে দেবে না ৷ প্রতি বার বন্যা হয় ৷ কোন বাঁধ দেওয়া হয় না ৷ প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই ৷ আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি ৷ কিন্তু তৃণমূল আমাদের সাহায্য করতে দিচ্ছে না ৷ কিন্তু আমাদের মেরে ফেললেও আমরা মানুষের পাশে থাকব ৷" এই ঘটনায় দু'জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী আক্রান্ত হয়েছেন ৷ দু'জন মহিলা বিজেপি কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ বিধায়কের সঙ্গে থাকা দু'টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ারের তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন, "সারা বছর সাধারণ মানুষ বিজেপির কাউকে কাছে পান না ৷ সামনে ভোট ৷ বিধায়ক ছবি তুলতে গিয়েছিলেন ৷ তাই হয়তো সাধারণ মানুষ ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ৷"
গতকালই নাগরাকাটায় ত্রাণ সামগ্রী দিতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ হামলাকারীরা তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ সাংসদ খগেন মুর্মু এখন শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এদিন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷