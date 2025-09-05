ETV Bharat / state

50 হাজারে বিক্রি হচ্ছে এসএসসি'র প্রশ্ন, বিস্ফোরক শুভেন্দু

শিক্ষক নিয়োগের দুটি পরীক্ষার প্রশ্ন ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা । যদিও তাঁর বক্তব্য অসত্য বলে দাবি এসএসসি'র ।

suvendu adhikari
মেদিনীপুরে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
মেদিনীপুর, 5 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে এসে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । শুক্রবার মেদিনীপুরে শিক্ষকদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ করেছেন ।

প্রশ্ন চুরি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য

এসএলএসটি (SLST) পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা । তিনি জানান যে, উত্তর 24 পরগনায় একটি চক্র 50,000 টাকায় সেই প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (WBSSC) দ্বারা পরিচালিত 7 এবং 14 সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা রয়েছে । যেখানে 35,726টি শূন্যপদ রয়েছে । এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 7 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 50,000 টাকায় বিক্রি হওয়ার তথ্য তাঁর কাছে আছে । এই দাবির সমর্থনে তাঁর কাছে একটি অডিয়ো ক্লিপও রয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যখন বুঝতে পেরেছে যে তারা অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যদের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য ওএমআর শিট দিয়ে কারচুপি করতে পারবে না, তখন তারা এখন অন্য উপায় অবলম্বন করেছে । এজেন্টদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বিক্রির চেষ্টা চলছে । আমার কাছে খবর আছে যে, 7 সেপ্টেম্বরের প্রশ্নপত্র 50,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।"

তাঁর কথায়, "এই এসএসসি হল চিটিংবাজ, ফেরেব্বাজ, ফোর টোয়েন্টি । অযোগ্যদের আসল তালিকায় সংখ্যাটা ছিল 1956 জন । সেখানে মাত্র 1804 জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে । মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ভাইঝি-সহ 158 জন অযোগ্য শিক্ষককে আবার পরীক্ষায় বসাচ্ছে । এই পরীক্ষা অবৈধ । দেদার প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে । সেই সঙ্গে তৃণমূল নেতারা ঘোষণা করে যাচ্ছে পরীক্ষার সময় খাতা খুলে দেখবে পার ক্যান্ডিডেট পিছু 50 হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । এই কারণে রেলের পরীক্ষাগুলো ওড়িশায় হয় ।"

যদিও প্রশ্নপত্র বিক্রিতে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পুলিশের কাজ ওইটাই করা । পুলিশের কাজ মমতার চটি চাটা ।"

শুভেন্দুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি-র প্রতিক্রিয়া

যদিও বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগ উড়িয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, প্রশ্নপত্রগুলি নিরাপদ জায়গায় রয়েছে । তিনি বলেছেন, "7 এবং 14 সেপ্টেম্বর উভয় দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রয়েছে ।"

প্রসঙ্গত, এদিন শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরে আর পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট চারটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন । তিনি শিক্ষক দিবসে এসে বর্তমান শিক্ষকদের অবস্থা এবং নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন ।

