কংগ্রেস দফতরে ভাঙচুর, অবশেষে গ্রেফতার রাকেশ সিং - RAKESH SINGH ARREST

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রাকেশ সিংয়ের খবর মেলে ৷ এরপরই তাঁকে ট্যাংরা অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷

Rakesh Singh arrest
অবশেষে গ্রেফতার রাকেশ সিং (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 1:14 PM IST

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: মৌলালিতে প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে ঢুকে রাহুল গান্ধির ছবিতে কালি লাগানো, ব্যানার ছিড়ে ফেলা এবং স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় অবশেষে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতার ট্যাংরার এক ফ্ল্যাট থেকে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের খবর জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার। তিনি জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে রাকেশ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাকেশ সিং গত কিছুদিন ধরেই পলাতক ছিলেন ৷ পুলিশও তাঁর খোঁজে সক্রিয় তদন্ত চালাচ্ছিল। এদিন রাত দু'টো নাগাদ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে নামার পর তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গত শুক্রবার কলকাতার মৌলালিতে প্রদেশ কংগ্রেস দফতর বিধান ভবনে ভাঙচুরের ঘটনায় রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ, বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ও তাঁর সমর্থকদের নেতৃত্বেই এই পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে রাকেশ সিংয়ের ছেলেকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ কিন্তু তারপরও রাকেশ সিংয়ের কোনও খোঁজ ছিল না পুলিশের কাছে ৷ এতদিন তিনি পলাতক ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রাকেশ সিংয়ের খবর মেলে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পরে শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। বিধান ভবনে ভাঙচুর-সহ একাধিক মামলায় তাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছে ৷ রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে তদন্তও চালাচ্ছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, এর আগে রাকেশ সিংয়ের খোঁজ চালাচ্ছিল লালবাজার। কংগ্রেস ভবনে আক্রমণের ঘটনার পর সাউথ সিটি থেকে রাকেশ সিংয়ের ছেলেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। প্রায় পাঁচ দিন গা ঢাকা দেওয়ার পর অবশেষে রাকেশ সিংয়ের নাগাল পেল লালবাজার। জানা গিয়েছে, তাঁকে আজ বুধবার আদালতে পেশ করা হবে। রাকেশ সিংকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

জানা গিয়েছে কংগ্রেস ভবনে ভ্রমণের ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল রাকেশ সিং। এরপর যখন তার ছেলেকে পুলিশ গ্রেফতার করে সেই সময় একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ যেখানে পুলিশকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানান তিনি। এছাড়াও কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার বিরুদ্ধেও একাধিক কুকথা বলতে শোনা যায় এই বিজেপি নেতাকে। ওই ঘটনার দু'দিনের মাথায় গ্রেফতার হলেন রাকেশ সিং। মঙ্গলবার রাতে ট্যাংরার একটি আবাসন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

BJPগ্রেফতার রাকেশ সিংKOLKATA POLICEকংগ্রেস দফতর ভাঙচুরRAKESH SINGH ARREST

