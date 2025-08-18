আউশগ্রাম, 18 অগস্ট: রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো পূর্ব বর্ধমানেও চলছিল আমার পাড়া, আমার সমাধান । সেই সরকারি ক্যাম্পে হাজির হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির প্রশংসা করলেন রাজ্য বিজেপির কিষাণ মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিজেপি নেতা ভরত ঢালি । যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-2 ব্লকের রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর কলোনির বাসিন্দা প্রবীণ বিজেপি নেতা ভরত ঢালি । কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির অন্যতম মুখ ছিলেন । তবে বিজেপির রাজ্য কৃষক নেতা হলেও তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার সেরা কৃষক সম্মান নেওয়ায় বিজেপির দলের অন্দরেই শুরু হয় বিতর্ক । এরপরেও তাঁর মুখে তৃণমূল সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের প্রশংসা শোনা যায় ।
সোমবার বিজেপি নেতা ভরত ঢালি বলেন, "বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ স্তরের মানুষের উপকারের জন্য বিভিন্ন জনদরদী প্রকল্প নিয়ে এসেছেন । দীর্ঘদিন ধরে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা ছিল । সেই সমস্যা এখন প্রায় নেই বললেই চলে । এখন গ্রাম বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে ভরসা করে ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি লালন শেখের উদ্দেশ্যে বিজেপি নেতা বলেন, "আউশগ্রাম ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আবদুল লালন গ্রামের রাস্তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো কাজ করছে ।"
দলীয় নেতার এহেন বক্তব্য নিয়ে বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে বিতর্ক । অথচ গত লোকসভা নির্বাচনে ভরত ঢালির হাত ধরেই আউশগ্রামে বিজেপি ভালো ফল করেছিল । স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপি নেতা দলীয় প্রতীক বদল করতে চলেছেন ?
তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি লালন শেখ বলেন, "আমাদের দিদি ব্রাহ্মণ, আমি নিজে মুসলিম আর বিজেপির প্রবীণ নেতা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ । যেখানে বিজেপি চেষ্টা করছে এসআইআর-এর মাধ্যমে বাংলার মানুষকে তাড়াতে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে রক্ষা করছেন ।"
দলের নেতা ভরত ঢালির মন্তব্য নিয়ে বিজেপি নেতা চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তিনি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন, দল এই মন্তব্যকে সমর্থন করে না ।"