লকেটকে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে বাধা, আটক বিজেপি সাংসদ থেকে বিধায়ক

লকেটকে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে বাধা, আটক বিজেপি সাংসদ থেকে বিধায়ক
দুর্গাপুরে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ৷ পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ থেকে বিধায়কদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধে ৷
Published : October 12, 2025 at 9:02 PM IST
দুর্গাপুর, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুরে ওড়িশার মেডিক্যাল পড়ুয়ার গণধর্ষণ কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়ার পাল্টা দিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷ বিজেপি নেত্রীর কথায়, "রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জঙ্গল আছে, রাতে বেরোবেন না। তার মানে মুখ্যমন্ত্রী এতদিনে স্বীকার করেছেন যে এ রাজ্য মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়।" পাশাপাশি রবিবার গণধর্ষণ কাণ্ডে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে সাংসদ, বিধায়ক-সহ বহু বিজেপি নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয় ৷
প্রসঙ্গত, আজ উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ কাণ্ডে কিছু মন্তব্য করেন ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "ওই মেয়েটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিল ৷ সেখানে কার দায়িত্ব ? রাত সাড়ে 12টার সময় তাঁরা কী করে বাইরে গেল ? আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে ঘটনাটি জঙ্গল এলাকায় ঘটেছে ৷ রাত সাড়ে বারোটায় কী ঘটেছে, জানি না ৷ তদন্ত চলছে ৷ তবে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে ৷" এরপরই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা মন্তব্য করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। এই কলেজেরই পড়ুয়া ওড়িশার ওই নির্যাতিতা ছাত্রী ৷ বর্তমানে এখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ৷ এদিন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে আসেন ৷ কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। তারপরেই লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুলিশের বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। তারপরে তিনি মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি গেটে বসে পড়েন।
এরপরই লকেট চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের দেশের মহিলারা রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে ঢুকে সেখানকার জঙ্গিদের নিধন করে ফিরে আসে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী আজ বলছেন ওই বেসরকারি কলেজের বাইরের জঙ্গল আছে সেখানে রাতের অন্ধকারে বেরোনোর কী ছিল? ভাবতে পারেন? তার মানে মুখ্যমন্ত্রী এতদিনে স্বীকার করেছেন যে এ রাজ্য মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়।"
এদিকে, গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন দীর্ঘক্ষণ 19 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। প্রায় 35 মিনিট পর অবরোধকারীদের হঠাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পিয়ালা কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই, ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল ধারা-সহ একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীদের আটক করে পুলিশ। পরবর্তীতে যানজট মুক্ত হয় 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে দুর্গাপুরে সহপাঠীর সঙ্গে খাবার খেতে হস্টেল ক্যাম্পাসের বাইরে যান ওড়িশার মেডিক্যাল পড়ুয়া ৷ তখনই দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণঘর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । এই ঘটনায় অভিযুক্ত 5 জনের মধ্যে পুলিশ 3 জনকে গ্রেফতার ও একজনকে আটক করে ৷ এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷