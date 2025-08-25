কলকাতা, 25 অগস্ট: প্রয়াত বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় । জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা 11টা 35 মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । শেষ সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা । 15 অগস্ট তিনি ভর্তি হন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে । 17 অগস্ট ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয় তাঁকে । তবে সোমবার সকালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ আপাতত হাসপাতালেই রয়েছে অভিনেতার মরদেহ ৷ আজই হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ।
জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবরে শিলমোহর দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সাংস্কৃতিক সেলের কো-কনভেনর সুরজিৎ চৌধুরী । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "হ্যাঁ জয়দা আর নেই । আমি সকালেই খবর পেলাম । দীর্ঘদিন ধরে নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগছিলেন জয়দা । হাসপাতালেও ভর্তি হন । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । মাত্র 62 বছর বয়স হয়েছিল জয়দার ।"
রাজনৈতিক মানুষ হওয়ার অনেক আগে তিনি ছিলেন একজন অভিনেতা । জয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত একাধিক ছবি বাঙালির মনে আজও দাগ কেটে আছে । বিদেশ সরকার পরিচালিত অপরূপা (1982) ছবিতে দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এরপর নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চপার (1987)-এ তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত হন । অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত 'হীরক জয়ন্তী' ছবিতে চুমকি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অভিনয় দর্শকের মন কেড়ে নেয় । এ ছাড়াও বাবলু সমাদ্দার পরিচালিত 'অভাগিনী', সুখেন দাস পরিচালিত 'মিলন তিথি' ছবি-সহ আরও বেশকিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ।
অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতির আঙিনাতেও পা রাখেন তিনি ৷ 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম থেকে বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বর্তমান সাংসদ তথা টলিউড অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের সঙ্গে । তবে জিততে পারেননি ৷ উলুবেড়িয়া থেকে 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান তিনি ৷ সেবার তাঁর লড়াই ছিল তৃণমূলের বর্তমান সাংসদ সাজদা আহমেদের বিরুদ্ধে । সেই নির্বাচনে পরাজয়ের পর 2021 সালে রাজনীতি থেকে অবসর নেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপ দীর্ঘ রোগভোগে তিনি কাবু হয়ে পড়েন ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবরা ৷