আসানসোল, 27 অগস্ট: বাংলা পক্ষের তরফে তাঁকে প্রতিনিয়ত অবাঙালি বলে কটাক্ষ করার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবার অবাঙালিদের বাংলা শেখার সুযোগের দাবিতে সরব হলেন ৷ আর তাই পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য ভাষার স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে বাংলাকে আবশ্যিক করার জোরালো দাবি তুললেন তিনি ৷ এই দাবির সপক্ষে আগামী 1 সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবকে চিঠি দেওয়ার কথা জানালেন জিতেন্দ্র ৷
শুধু তাই নয়, পনেরো দিন অপেক্ষার পর কোনও জবাব না-এলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করার কথাও জানান জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ তাঁর সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েসটিক মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই মামলা করা হবে ৷
জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছেন, "বাংলায় থাকতে হলে যখন বাংলা ভাষা জানতে হবে বলে কোনও-কোনও সংগঠন দাবি তুলছে, তখন রাজ্য সরকারের অ-বাংলা স্কুলগুলিতে অন্ততপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক কেন করা হচ্ছে না ৷ তা হলে তো সবাই বাংলা শিখতে পারবে ৷"
বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির বক্তব্য, "কয়েকদিন ধরেই বাংলা ভাষাকে নিয়ে নানান আলাপ আলোচনা হচ্ছে ৷ তাতে দাবি উঠছে যে, পশ্চিমবঙ্গে থাকতে গেলে বাংলা ভাষা শিখতেই হবে ৷ এই দাবিকে সামনে রেখে সমাজে একটা বিভাজনেরও চেষ্টা হচ্ছে ৷ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েস্টিক মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন ৷ 2011 সালে রাজ্য যে ভাষাগুলি ল্যাঙ্গুয়েস্টিক মাইনরিটি মর্যাদা দিয়েছিল, সেই ছ'টি ভাষাকে নিয়ে আমরা কাজ করি ৷"
জিতেন্দ্র আরও বলেন, "আমরা এটা অনুভব করি যে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের বাংলা ভাষা শেখা ও জানা উচিত ৷ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ছাড়াও, অন্যান্য ভাষার আরও অনেক স্কুল আছে ৷ যেমন হিন্দি, ঊর্দু, পাঞ্জাবি, সাঁওতালি, ওড়িয়া-সহ বিভিন্ন ভাষার স্কুল রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে ৷ আমরা গত দু'বছর ধরে বিভিন্নভাবে দাবি তুলে আসছি যে, পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য ভাষার স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিকভাবে পাঠ্যক্রমে নিয়ে আসা হোক ৷ বাংলাকে একটা বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলে, সবাই বাংলা শিখবে, বলবে ৷ স্কুলে যদি বাংলা পড়ার সুযোগটাই না-থাকে, তাহলে কী করে বাংলা শিখবে আগামী প্রজন্ম ?"
বিজেপি নেতার প্রশ্ন, "গত দু'বছর ধরে আমরা এই দাবি তুলছি ৷ তাও রাজ্য সরকার কেন তার অ-বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করছে না ? শুধু তাই নয়, যারা বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছে, তারা কেন আমাদেরকে সমর্থন করছেন না ?"
এ নিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "আগামী পয়লা সেপ্টেম্বরের আগেই আমরা রাজ্যের চিফ সেক্রেটারির কাছে এই দাবি করতে চলেছি ৷ যেখানে প্রত্যেকটি অ-বাংলা মাধ্যম স্কুলে বাংলা বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হবে ৷ তার পরবর্তী 15 দিন আমরা উত্তরের অপেক্ষায় থাকব ৷ যদি সদর্থক কোনও ভূমিকা রাজ্য সরকারের না-দেখতে পাই, তাহলে আগামী দিনে হাইকোর্টে আমরা জনস্বার্থ মামলা করব ৷"